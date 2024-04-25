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Байден назначил нового спецпосланника по гумвопросам на Ближнем Востоке
25.04.2024 16:46 Алина Груднева

Байден назначил нового спецпосланника по гумвопросам на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден назначил Лизу Гранде спецпосланником по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке.

По данным Белого дома, соответствующее назначение было проведено 25 апреля.

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На этом посту Гранде сменит Дэвида Саттерфилда, который бал назначен в октябре 2023 года.

О новой спецпосланнице известно, что она стала президентом Института мира США 1 декабря 2020 года. До этого она работала за границей на нескольких должностях в управлении операциями ООН, в том числе в Южном Судане, Индии, Ираке и Йемене.

 

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