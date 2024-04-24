



Верховный суд США рассматривает запрет на аборты в Айдахо в экстренных ситуациях

Верховный суд США в среду вновь вступит в борьбу за доступ к абортам, рассматривая спор между строгим запретом на аборты в Айдахо, поддерживаемым республиканцами, и федеральным законом, который гарантирует, что пациенты могут получить неотложную помощь.



Судьям предстоит выслушать аргументы по апелляции властей Айдахо после того, как суд низшей инстанции постановил, что закон США 1986 года, Закон о неотложной медицинской помощи и труде (EMTALA), имеет приоритет над практически полным запретом штата. Администрация президента Джо Байдена призвала судей поддержать это решение.



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Спор побудил суд, в котором консервативное большинство составляет 6-3, вернуться к рассмотрению сложного правового ландшафта, который он создал своим решением от июня 2022 года, отменившим постановление 1973 года "Роу против Уэйда", которое легализовало аборты по всей стране.



Айдахо - один из семи штатов, которые за последние два года ввели практически полный запрет на аборты без каких-либо

исключений для защиты здоровья беременных пациенток, говорится в материалах Министерства юстиции США.



В Айдахо так называемый "триггерный" закон об абортах, принятый в 2020 году, автоматически вступил в силу после отмены решения Роу. Закон Айдахо запрещает почти все аборты, если они не нужны для предотвращения смерти матери. Врачам грозит от двух до пяти лет тюрьмы и приостановка или отзыв медицинской лицензии в случае признания их виновными в его нарушении.



В то же время EMTALA требует от больниц, получающих финансирование по федеральной программе Medicare, "стабилизировать" пациентов с неотложными состояниями. Вопрос в том, должен ли запрет Айдахо уступать EMTALA, когда врач решает, что аборт - это необходимая "стабилизирующая помощь".



После отмены закона Роу администрация Байдена выпустила федеральное руководство, в котором говорится, что EMTALA имеет приоритет над запретами штатов на аборты, если они противоречат друг другу, и подала иск, оспаривающий запрет Айдахо.



В 2022 году окружной судья США в Бойсе Б. Линн Уинмилл заблокировал исполнение закона Айдахо в случаях абортов, необходимых для того, чтобы не подвергать здоровье женщины "серьезной опасности" или риску "серьезного нарушения функций организма".

