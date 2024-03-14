



США не будут корректировать свою ядерную позицию - нет повода

Мы не видим никаких реальных причин корректировать нашу собственную ядерную позицию”, - пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер об очередных ядерных угрозах Путина.



"Ядерная риторика России была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Это Россия жестоко вторглась в Украину неспровоцированно и неоправданно, поэтому США будут продолжать поддерживать Украину в то время, как она защищает свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", - сказал Жан-Пьер, комментируя недавнее заявление Путина о том, что "Россия готова применить тактическое ядерное оружие".



При этом Жан-Пьер подчеркнула, что пока нет никаких признаков того, что Россия реально готовится использовать ядерное вооружение.



