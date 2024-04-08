



США: Мы все больше разочаровываемся тем, как Израиль ведет войну в Газе

Американцы все больше разочаровываются действиями ЦАХАЛа в Газе, хотя и продолжают поддерживать право Израиля на самооборону, заявил в воскресенье советник по связям с общественностью по национальной безопасности США Джон Кирби.



В последнее время "растет степень нашего разочарования тем, как проводятся эти операции и как израильтяне действуют на местах с точки зрения жертв среди гражданского населения", - сказал Кирби в интервью программе "Встреча с прессой" на канале ABC.



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Кирби сказал, что "разочарование" лежало в основе послания президента США Джо Байдена премьер-министру Биньямину Нетаниягу в их телефонном разговоре.



Израиль "должен сделать больше", он "должен внести изменения", - сказал Кирби. Он признал, что Нетаниягу пообещал предпринять шаги для улучшения ситуации, что он приветствует, но необходимо сделать еще больше.

