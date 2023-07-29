



США давят на Аргентину, чтобы та купила датские F-16

США усиливают давление на Аргентину, чтобы та предпочла приобрести датские истребители, вместо китайских или индийских.



По данным Buenos Aires Times, Капитолий близок к тому, чтобы разрешить продажу стране 24 истребителей F-16.



Уточняется, что Белый Дом в очередной раз оказал давление на американский Конгресс, чтобы тот одобрил продажу 24 датских самолета. Ориентировочная стоимость самолета составляет около 700 млн долларов. Дилемма связана не с ценовой конкуренцией, а с тем, что решение лежит в основе глобального геополитического спора между западными и азиатскими державами.



Два месяца назад Капитолий уже имел дело с аналогичной операцией вокруг F-16, но с Турцией. Теперь препятствием является военное эмбарго, введенное Великобританией из-за войны на Мальвинских островах. Это ограничивает доступ Аргентины к международному рынку вооружений.



По словам источников в Госдепартаменте, Британия уже сняла этот барьер. Теперь осталось согласовать лишь финансовые условия.



Аргентина все еще не решила, покупать ли у Китая пакистанские JF 17 Thunder или HAL Tejas индийского производства.



По словам аргентинских военных, в настоящее время они рассматривают подержанные Lockheed Martin F-16 A/B Fighting Falcon, эксплуатируемые Данией и изготовленные в 80-х годах. Еще одним вариантом является Chengdu JF-17 Thunder Block, предложенный Китаем.