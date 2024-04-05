



Шесть заключенных в Нью-Йорк выиграли суд и смогут увидеть солнечное затмение

Шесть заключенных, подавших в суд на департамент исправительных учреждений Нью-Йорка в связи с решением оставаться в камерах во время полного солнечного затмения, которое произойдет над Северной Америкой в следующий понедельник, все-таки смогут увидеть небесное явление.



Адвокаты шести мужчин, которые находятся в исправительном учреждении Вудборн на севере штата Нью-Йорк, заявили, что они достигли соглашения со штатом, которое позволит мужчинам наблюдать солнечное затмение "в соответствии с их искренними религиозными убеждениями".



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На прошлой неделе они подали федеральный иск, утверждая, что запланированная на 8 апреля блокировка нарушает конституционные права заключенных исповедовать свою веру, не позволяя им принять участие в религиозно значимом событии.



Среди шести человек - баптист, мусульманин, адвентист седьмого дня, два приверженца сантерии и атеист.



Томас Мейли, представитель департамента исправительных учреждений, сообщил, что департамент согласился разрешить шестерым заключенным посмотреть на затмение после того, как они согласились отозвать свой иск с предрассудками, что означает, что они не смогут подать его снова.



"Судебный процесс завершился надлежащим образом", - добавил он в своем заявлении, отправленном по электронной почте,



Ранее на этой неделе департамент заявил, что принимает к рассмотрению все просьбы о предоставлении религиозных услуг, а просьбы, связанные с просмотром затмения, в настоящее время находятся на рассмотрении.



Дэниел Мартуселло, исполняющий обязанности комиссара департамента, в прошлом месяце выпустил служебную записку, предписывающую всем заключенным оставаться в своих корпусах в следующий понедельник с 14:00 до 17:00 по нью-йоркскому времени - обычно это часы для отдыха на свежем воздухе - в то время как затмение должно произойти примерно в 15:25.

