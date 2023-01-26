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Республиканцы настаивают на проверке соблюдения Россией ядерного договора
26.01.2023 22:10 Юлия Фрилис

Республиканцы настаивают на проверке соблюдения Россией ядерного договора

Республиканцы настаивают на проверке соблюдения Россией ядерного договора, пишет FT.

Главы трех комитетов Конгресса США от республиканцев обратились к администрации Байдена с просьбой определить, соблюдает ли Россия условия нового СНВ.

Это происходит на фоне опасений, что президент РФ Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине, а также на фоне растущего беспокойства по поводу быстрорастущего ядерного арсенала Китая.

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