



Республиканцы настаивают на проверке соблюдения Россией ядерного договора

Республиканцы настаивают на проверке соблюдения Россией ядерного договора, пишет FT.



Главы трех комитетов Конгресса США от республиканцев обратились к администрации Байдена с просьбой определить, соблюдает ли Россия условия нового СНВ.



Это происходит на фоне опасений, что президент РФ Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине, а также на фоне растущего беспокойства по поводу быстрорастущего ядерного арсенала Китая.