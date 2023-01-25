



Разгул антисемитизма в Колумбии: за информацию предложили вознаграждение

Местные еврейские организации в Колумбии предложили денежного вознаграждения за информацию, которая приведет к арестам ответственных за два недавних антисемитских инцидента.



Об этом сообщил исполнительный директор Совета по связям с еврейской общиной Рон Хабер совместно с генеральным директором Еврейской федерации Большого Вашингтона Гилом Прейсом.



Уточняется, что каждая организация сделал свой вклад, предложив вознаграждения в размере 5000 долларов.



"За последние 6-8 месяцев значительно увеличилось количество антисемитских инцидентов в Вашингтоне, округ Колумбия. Будь то граффити, инциденты в общественных местах, в школах или в других местах. Важно сделать заявление о том, что мы относимся к этому серьезно, и что мы хотим найти виновных и донести до общества, что эту проблему нужно решить", - сказал Прейс.



По его словам, есть несколько причин для предложения такого вознаграждения. Во-первых, деньги предлагаются для того, чтобы найти преступников и убедиться в том, что те понесут наказание. Во-вторых, чтобы убедиться в том, что все знают: антисемитизм — это серьезная проблема, которую нужно решить.