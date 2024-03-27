



Пропаганда белых супрематистов США достигла исторического максимума в 2023 году

По данным ежегодной оценки Центра по борьбе с экстремизмом АДЛ, в 2023 году распространение пропаганды белых супрематистов в США достигло исторического уровня: всего было зафиксировано 7567 инцидентов, что на 12 % больше, чем в 2022 году.



В среднем около 20 инцидентов в день, 2023 год стал самым высоким по количеству инцидентов с тех пор, как АДЛ начала отслеживать подобные данные в 2017 году. Второй год подряд АДЛ фиксирует рекордные показатели пропаганды, что свидетельствует о тревожной тенденции, совпадающей с другими данными, свидетельствующими о росте антисемитизма и других форм ненависти.



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В частности, в 2023 году антисемитская пропаганда выросла на 30 %, увеличившись до 1 112 инцидентов в 2023 году по сравнению с 852 в 2022 году. Этот рост во многом связан с тем, что группа белых супрематистов "Патриотический фронт" вновь включила антисемитские фразы в свою пропаганду. Этому также способствовала онлайн-реакция на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, когда лидеры белых супрематистов приветствовали террористическую группировку и насилие против израильтян.



Кроме того, пропаганда против ЛГБТ со стороны белых супрематистов выросла на 141 процент: с 68 инцидентов в 2022 году до 164 в 2023-м.



"В то время, когда антисемитские настроения и инциденты находятся на историческом уровне, белые супрематистов все чаще прибегают к пропаганде ненависти для распространения пагубных идей против евреев и других групп", - сказал Джонатан Гринблатт, генеральный директор АДЛ. "Едва ли проходит день без того, чтобы общины не становились мишенью для этой одиозной риторики, которая терроризирует и преследует людей со все более тревожной частотой. Эта растущая угроза напоминает нам о том, что мы должны сохранять приверженность борьбе с любыми формами ненависти".

