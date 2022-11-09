



Последний рубеж: в Джорджии возможен второй тур выборов в Сенат

Гонка за место в Сенате в Джорджии, вероятно, ведет ко второму туру.

По данным Al Jazeera, оба кандидата вряд ли преодолеют 50-процентный барьер, необходимый для полной победы.

По словам корреспондента Джона Хендрена, демократ Рафаэль Уорнок и республиканец Гершель Уокер "набрали примерно по 49 процентов".

"Однако они не набрали 50 процентов, которые им потребуются, чтобы избежать второго тура", - сказал корреспондент.

Джорджия — один из немногих оставшихся штатов, которые могут решить, какая партия будет контролировать Сенат.