Последний рубеж: в Джорджии возможен второй тур выборов в Сенат
Гонка за место в Сенате в Джорджии, вероятно, ведет ко второму туру.
По данным Al Jazeera, оба кандидата вряд ли преодолеют 50-процентный барьер, необходимый для полной победы.
По словам корреспондента Джона Хендрена, демократ Рафаэль Уорнок и республиканец Гершель Уокер "набрали примерно по 49 процентов".
"Однако они не набрали 50 процентов, которые им потребуются, чтобы избежать второго тура", - сказал корреспондент.
Джорджия — один из немногих оставшихся штатов, которые могут решить, какая партия будет контролировать Сенат.