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Последний рубеж: в Джорджии возможен второй тур выборов в Сенат
09.11.2022 10:16 Алина Груднева

Последний рубеж: в Джорджии возможен второй тур выборов в Сенат

Гонка за место в Сенате в Джорджии, вероятно, ведет ко второму туру.

 
По данным Al Jazeera, оба кандидата вряд ли преодолеют 50-процентный барьер, необходимый для полной победы.
 
По словам корреспондента Джона Хендрена, демократ Рафаэль Уорнок и республиканец Гершель Уокер "набрали примерно по 49 процентов".
 
"Однако они не набрали 50 процентов, которые им потребуются, чтобы избежать второго тура", - сказал корреспондент.
 
Джорджия — один из немногих оставшихся штатов, которые могут решить, какая партия будет контролировать Сенат.

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