



Покупатели билетов Live Nation подают иски в связи с делом Минюста США

Live Nation и ее подразделение Ticketmaster получили первый из вероятной волны новых антимонопольных исков против потребителей после того, как правительство США и штаты подали иск о разделении двух компаний.



В федеральный суд Манхэттена был подан первый коллективный иск против потребителей в ответ на правительственные иски, с требованием возместить ущерб в размере 5 миллиардов долларов от имени потенциальных миллионов покупателей билетов.



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В этих делах Live Nation обвиняется в монопольном контроле над индустрией мероприятий, которые сотрудничают с конкурентами.



Потребительские дела, связанные с исками генеральных прокуроров США или штатов, могут быстро накапливаться и оказывать дополнительное юридическое давление на компании.



Live Nation назвала иск правительства "необоснованным" и заявила, что на рынке "живых мероприятий "конкуренция высока как никогда".



Дело было передано окружному судье США Аруну Субраманиану, ставленнику президента США демократа Джо Байдена, который вошел в состав суда в прошлом году. Ранее Субраманиан представлял интересы некоторых истцов в антимонопольных исках в юридической фирме Susman Godfrey, но дело Live Nation, похоже, станет его первым антимонопольным делом в качестве судьи.



Юристы, изучившие правительственную жалобу, говорят, что Live Nation может строить свою защиту отчасти на решении Министерства юстиции одобрить приобретение компанией Ticketmaster более десяти лет назад.



Эрик Энсон из Crowell & Moring, юрист по антимонопольному праву, не участвующий в судебном процессе, сказал, что дело правительства поднимает сложные "юридические и фактические вопросы о том, является ли разрыв сделки юридически допустимым средством защиты".

