



По слухам, Хейли прекращает борьбу с Трампом

Никки Хейли приостановит свою президентскую кампанию в среду, после того как потерпела поражение на выборах в Супервторник, по словам людей, знакомых с ее решением, оставив Дональда Трампа в качестве последнего оставшегося основного кандидата на республиканскую номинацию 2024 года.



Три человека, непосредственно знакомые с ситуацией, которые говорят на условиях анонимности, поскольку не имеют права говорить публично, подтверждают решение Хейли перед объявлением, запланированным на среду, 6 марта.



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Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и посол ООН, была первым серьезным соперником Трампа, когда она вступила в гонку в феврале 2023 года. Она провела заключительный этап своей кампании, агрессивно предостерегая GOP от принятия Трампа, который, по ее мнению, был слишком поглощен хаосом и личными обидами, чтобы победить президента Джо Байдена на всеобщих выборах.



Ее уход позволит Трампу сосредоточиться исключительно на вероятном поединке-реванше с Байденом в ноябре. Бывший президент набирает 1215 делегатов, необходимых для победы на республиканских выборах в конце этого месяца.



Поражение Хейли - болезненный, хотя и предсказуемый удар по тем избирателям, спонсорам и чиновникам Республиканской партии, которые выступали против Трампа и его пламенной политики "Сделаем Америку снова великой". Она была особенно популярна среди умеренных избирателей и избирателей с высшим образованием, которые, вероятно, сыграют решающую роль на всеобщих выборах. Неясно, сможет ли Трамп, который недавно заявил, что донорам Хейли будет навсегда запрещено участвовать в его движении, в конечном итоге объединить глубоко разделенную партию.



Хейли покидает президентский конкурс 2024 года, войдя в историю как первая женщина, победившая на республиканских праймериз. Она победила Трампа в округе Колумбия в воскресенье и в Вермонте во вторник.



