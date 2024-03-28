



Обама и Клинтон присоединятся к Байдену, чтобы собрать 25 миллионов долларов

Президент Джо Байден получит поддержку от предшественников-демократов Барака Обамы и Билла Клинтона в четверг, 28 марта на сборе средств в Нью-Йорке, который должен собрать более 25 миллионов долларов и придать импульс перевыборной кампании Байдена в 2024 году.



Байден и два бывших президента примут участие в дискуссии под руководством ведущего "Позднего шоу" Стивена Колберта в Radio City Music Hall перед тысячами гостей на политическом сборе средств, который, по словам представителей избирательной кампании Байдена, станет самым успешным.



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Выступят музыканты Куин Латифа, Лиззо, Бен Платт, Синтия Эриво и Леа Мишель, а некоторые высокооплачиваемые посетители получат снимки с тремя президентами, сделанные звездным фотографом Энни Лейбовиц.



Билеты на мероприятие стоят от 250 до 500 тысяч долларов, по словам демократа, знакомого с мероприятием. Ожидается, что на нем будет присутствовать более 5000 человек. Мероприятие не будет транслироваться по телевидению, но кампания планирует разместить материалы с него в социальных сетях. Доноры с небольшими суммами могут заплатить 25 долларов, чтобы принять участие в виртуальном мероприятии с тремя президентами.

