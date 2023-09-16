



Мексика выдала США сына наркобарона Эль Чапо

Правительство Мексики официально передало правоохранительным органам США Овидио Гузмана, сына пресловутого заключенного наркобарона "Эль Чапо", пишет Reuters.



"Овидио Гузман, сын заключенного мексиканского наркобарона "Эль Чапо" Гузмана, был в пятницу экстрадирован в США, чтобы ответить на подозрения в контрабанде фентанила", - говорится в статье.



По словам генерального прокурора США Мерика Гарланда, экстрадиция Гузмана-младшего стала "последним шагом в усилиях Америки по наступлению на "каждый аспект" операций по контрабанде наркотиков, проводимых давно связанным с семьей Гузман картелем Синалоа".



Напомним, мексиканские силовики задержали младшего Гузмана в январе после интенсивной перестрелки вблизи города Кулиакан на севере штата Синалоа, где уже долгое время базируется мощная наркоимперия его отца. Арест привел к волне насилия, в результате которой погибли десятки человек.



Самого "Эль Чапо", который был главой наркокартеля Синалоа, экстрадировали в США в 2017 году. В 2021-м Госдеп США объявил вознаграждение 5 млн долларов за информацию, которая позволила бы арестовать или осудить его сына Овидио.

