



Мексика: при поимке сына Эль Чапо были убиты 29 человек

Министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль заявил, что во время событий связанных с арестом лидера мексиканского наркокартеля Овидио Гусмана погибли 29 человек.



Как уточняется, были убиты 19 подозреваемых членов банды и 10 военнослужащих. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Арест Овидио Гусмана, сына заключенного в тюрьму вора в законе Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, стал причиной волны насилия в штате Синалоа.



В ходе операции был арестован 21 человек. По словам министра обороны Мексики, сообщений о гибели мирных жителей не поступало.