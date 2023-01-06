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Мексика: при поимке сына Эль Чапо были убиты 29 человек
06.01.2023 19:42 Ольга Белозерова

Мексика: при поимке сына Эль Чапо были убиты 29 человек

Министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль заявил, что во время событий связанных с арестом лидера мексиканского наркокартеля Овидио Гусмана погибли 29 человек.

Как уточняется, были убиты 19 подозреваемых членов банды и 10 военнослужащих. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Арест Овидио Гусмана, сына заключенного в тюрьму вора в законе Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, стал причиной волны насилия в штате Синалоа.

В ходе операции был арестован 21 человек. По словам министра обороны Мексики, сообщений о гибели мирных жителей не поступало.

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