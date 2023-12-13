



Канье Уэст выпустил новый альбом полный антисемитских текстов

В конце 2022 года рэпер Канье Уэст, ныне известный как Йе, казался персоной нон- грата в индустрии развлечений. После нескольких месяцев антисемитских высказываний в социальных сетях и безумных интервью его исключили из прибыльного делового партнерства с Adidas и выгнали из звукозаписывающего лейбла, с которым у исполнителя было долгое сотрудничество.



В минувшее воскресенье Уэст устроил шикарную вечеринку, посвященную выходу альбома “Vultures”, в рамках престижной художественной ярмарки Art Basel в Майами, в преддверии предстоящего дебюта пластинки в эту пятницу.



В одноименном сингле альбома Уэст читает: “Как я антисемит? Я только что трахнул еврейскую суку/Я только что трахнул суку Скутера”, — намекает на еврейского музыкального магната Скутера Брауна.



В Антидиффамационной лиге заявили: “Во время роста антисемитизма во всем мире отвратительно видеть, как Канье снова использует свою платформу для разжигания ненависти к евреям”.



Несмотря на то, что сингл не попал в музыкальные чарты Billboard, альбом Уэста провел месяцы в центре внимания из-за антисемитских комментариев.



В октябре 2022 года рэпер пригрозил еврейскому народу “устроить смертельную аферу 3” — фраза, которая широко интерпретировалась как означающая насилие. Он публиковал в Твиттере изображения свастики, дрался с еврейскими деятелями и восхвалял Гитлера в обширном интервью с теоретиком заговора Алексом Джонсом. Он хвастался, что может “говорить антисемитскую чушь”, и при этом иметь контракт с Adidas, после чего появилось несколько сообщений о его давнем увлечении нацизмом.

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Уэст, который в последние годы также занимается дизайном одежды. Так и на прошлое воскресное мероприятие он нарядился в черный остроконечный капюшон, который напоминал часть униформы Ку-клукс-клана. Ранее он использовал образ черного капюшона в клипе на свою песню “Black Skinhead” 2013 года.

