



Харрис заступилась за Байдена, "осадив" прокурора за слова о плохой памяти

Вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала доклад спецпрокурора Роберта Хура, задевшего президента Джо Байдена словами о том, что тот является "пожилым мужчиной с плохой памятью".



По ее словам, подобный комментарий относительно умственных способностей американского лидера является неуместным.



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"То, как поведение президента было охарактеризовано в этом докладе, далеко от фактов и является явно политически мотивированным и необоснованным", - возмутилась Харрис.



По ее словам, специальный прокурор, который вел расследование по скандальному делу о хранении секретных документов, должен обладать "более высоким уровнем честности", чем он продемонстрировал.