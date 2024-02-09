Новости » Новости США
Харрис заступилась за Байдена, "осадив" прокурора за слова о плохой памяти
09.02.2024 22:08 Алина Груднева

Харрис заступилась за Байдена, "осадив" прокурора за слова о плохой памяти

Вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала доклад спецпрокурора Роберта Хура, задевшего президента Джо Байдена словами о том, что тот является "пожилым мужчиной с плохой памятью".

По ее словам, подобный комментарий относительно умственных способностей американского лидера является неуместным.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"То, как поведение президента было охарактеризовано в этом докладе, далеко от фактов и является явно политически мотивированным и необоснованным", - возмутилась Харрис.

По ее словам, специальный прокурор, который вел расследование по скандальному делу о хранении секретных документов, должен обладать "более высоким уровнем честности", чем он продемонстрировал.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы