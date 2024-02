Байден перепутал имена президентов, возмущаясь отчетом о плохой памяти

Президент США Джо Байден выступил с незапланированным выступлением, которое было посвящено отчету спецпрокурора, завершившего расследование по делу о хранении секретных документов.



Он выразил возмущение частью отчета Роберта Хура о том, что американский лидер является "благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью".



"Я действую из лучших побуждений. Да, я пожилой человек и знаю, какого черта я делаю. Я поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации. У меня прекрасная память.... Я самый подходящий человек в этой стране на роль президента", - ответил он.



Что примечательно, позже, говоря о ситуации в Газе, Байден все же перепутал имена мировых лидеров, назвав президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси "президентом Мексики". А буквально за несколько дней до этого на другой пресс-конференции он забывал, как называется террористическая организация ХАМАС.



Также выведенный из себя Байден 9 февраля раскритиковал спецпрокурора за то, что тот предположил, что американский лидер не помнит, когда умер его сын Бо.



"Как, черт возьми, он посмел поднять этот вопрос? Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я подумал про себя, что это не их чертово дело", - возмутился он.



Незадолго до его выступления Белый дом приветствовал решение министерства юстиции США не предъявлять Байдену обвинения. Часть про умственные способности президента его адвокат Ричард Заубер назвал неуместной.



"Мы не согласны, что трактова в отчете памяти президента Байдена является точной или уместной. В отчете используются крайне предвзятые формулировки для описания обычного явления среди свидетелей: отсутствия воспоминаний о событиях многолетней давности", - сказал адвокат.

