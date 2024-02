Байден забыл, как называется ХАМАС

Президент США Джо Байден забывал, как называется террористическая организация ХАМАС.



Неловкий момент произошел с американским лидером, когда он выступал перед журналистами.



"Есть какое-то движение, и я не хочу, я не хочу... позвольте мне подобрать слова... Есть некоторое движение. Был ответ от, эээ, был ответ от оппозиции, но эм..." - долго подбирал он слова.



Из зала к нему на помощь пришел журналист, который напомнил, что речь идет о ХАМАСе.



"Да, извините, от ХАМАСа", - ответил Байден, продолжив дальше развивать свою мысль.

BIDEN: "There is some movement, and I don’t wanna, I don't wanna, let me be choose my words — there's some movement. There's been a response from the, uh, there's been a response from the opposition, but um..."



REPORTER: "Hamas?"



BIDEN: "Yes, I'm sorry, from Hamas..." pic.twitter.com/wzYqFZCCjM