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Байден забыл, как называется ХАМАС
08.02.2024 21:21 Алина Груднева

Байден забыл, как называется ХАМАС

Президент США Джо Байден забывал, как называется террористическая организация ХАМАС.

Неловкий момент произошел с американским лидером, когда он выступал перед журналистами.

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"Есть какое-то движение, и я не хочу, я не хочу... позвольте мне подобрать слова... Есть некоторое движение. Был ответ от, эээ, был ответ от оппозиции, но эм..." - долго подбирал он слова.

Из зала к нему на помощь пришел журналист, который напомнил, что речь идет о ХАМАСе.

"Да, извините, от ХАМАСа", - ответил Байден, продолжив дальше развивать свою мысль.

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