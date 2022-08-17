



Госдеп США: "Китай подрывает статус-кво вокруг Тайваня"

В Госдепартаменте США заявили, что Китай "своими агрессивными действиями" подрывает статус-кво вокруг острова Тайвань.



Такое заявление сделал представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает "РБК-Украина".



По словам Прайса, Китай предпринял "опасные шаги" вокруг Тайваня после "безобидного" визита Нэнси Пелоси на остров.



"Эти действия, помимо создания дополнительных рисков, подорвали статус-кво и, в свою очередь, основы мира и стабильности вокруг Тайваня", - заявил Нед Прайс.