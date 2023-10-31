



Глава ФБР: угроза ХАМАСа - серьезнее, чем кажется

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил Конгресс о серьезной угрозе, которую представляет собой ХАМАС не только для Израиля, но и для стран Запада.



Он считает, что зверства террористов в Израиле могут стать причиной угроз, аналогичных тем, которые исходили от ИГИЛ в прошлом. То есть, действия ХАМАСа могут вдохновить другие террористические организации на нападения в разных странах.



"Мы считаем, что действия ХАМАС и его союзников послужат источником вдохновения, подобного тому, которого мы не видели с тех пор, как ИГИЛ создал свой так называемый халифат. Всего за последние несколько недель многочисленные иностранные террористические организации призвали к нападениям на американцев и Запад", — сказал Рэй Комитету внутренней безопасности.



По его словам, угроза терроризма возрастала в течение 2023 года, а продолжающаяся война в Израиле вывела опасность нападений на американцев в США на совершенно другой уровень. Тем не менее ФБР не располагает информацией о том, намерен ли ХАМАС или имеет ли возможность совершать теракты в Америке, но "сбрасывать со счетов такую вероятность не стоит".