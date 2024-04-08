



Дядя заложницы: "Байден должен поставить ХАМАСу ультиматум"

Морис Шнайдер, дядя Шири Бибас, говорит, что устал от встреч с политиками: "Я устал слушать, как политики говорят: "Мы понимаем вашу боль". Нет, не понимаете".



Морис Шнайдер, дядя израильской заложницы Шири Бибас, в интервью, опубликованном в газете New York Post в понедельник, 8 апреля, призвал президента Джо Байдена предъявить ХАМАС ультиматум, чтобы добиться освобождения заложников.



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"Я хочу, чтобы Байден сказал ХАМАСу, чтобы он сказал катарским переговорщикам: "Сделайте что-нибудь, иначе"", - сказал дядя в интервью The Post. "Если на них будет оказано достаточное давление, то, возможно, мы наконец увидим, как что-то изменится".

