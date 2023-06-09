



CША усиливают помощь Канаде в борьбе с лесными пожарами

Президент Джо Байден заявил в четверг, что попросил правительственные структуры США оперативно реагировать на запросы Канады о дополнительных воздушных танкерах для тушения продолжающихся лесных пожаров.



“Я поручил Национальному межведомственному пожарному центру оперативно реагировать на запросы Канады о дополнительных пожарных и средствах пожаротушения, в частности, о воздушных танкерах”, – говорится в заявлении президента, опубликованном Белым домом.



Кроме того, Байден сообщил, что попросил министра транспорта Пита Буттиджича информировать его о последствиях ухудшения качества воздуха вследствие пожаров для работы гражданской авиации.



В четверг лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер призвал министра сельского хозяйства Тома Вилсака удвоить количество американского персонала, оказывающего помощь Канаде в борьбе с бушующими там лесными пожарами и тем самым способствующего снижению уровня вызванного этими пожарами загрязнения воздуха в городах Восточного побережья США.



Шумер заявил, что направит Вилсаку письмо с изложением своих запросов, назвав лесные пожары, которые привели к нездоровому качеству воздуха

в Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне и других городах, “последним примером глобального климатического кризиса”.



“Климатический кризис реален, и он никуда не денется. Мы должны принять меры против климатического кризиса, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе”, – сказал Шумер, выступая в Сенате.

