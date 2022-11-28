



Boeing может вооружить Украину "дальними" снарядами

В Украину могут поступить дешевые небольшие высокоточные бомбы, способные наносить удары далеко в тылу российских войск на расстояние до 150 км. Такое предложение компании "Boeing" сейчас рассматривает Пентагон, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.



Предложенная Boeing система под названием "Бомба малого диаметра наземного базирования" (GLSDB) может быть поставлена уже весной 2023 года. GLSDB сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.



По данным издания, хотя США и отклонили запрос на передачу ракеты ATACMS дальностью 297 км, дальность действия GLSDB – 150 км, что позволило бы Украине поражать ценные военные объекты, которые ранее были недосягаемыми в тылу россиян.



GLSDB производится совместно компаниями "SAAB AB" и "Boeing" и находится в разработке с 2019 года.



Согласно предложению компании "Boeing" Европейскому командованию Вооруженных сил США (EUCOM), которое осуществляет надзор за вооружениями, направляющимися в Украину, основные компоненты GLSDB будут поступать с существующих американских складов.



По информации Reuters, ракетный двигатель М26 является относительно доступным, а GBU-39 стоит около 40 тыс. долл. за штуку, что делает GLSDB недорогой, а ее основные компоненты – легкодоступными.



GLSDB управляется с помощью GPS, может преодолевать некоторые электронные препятствия, может использоваться при любых погодных условиях и может применяться против бронированной техники. GBU-39, которая будет функционировать как боеголовка GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ей достигать цели на расстоянии более 100 км, если ее выпустить с самолета, и поражать цели диаметром до 90 см.



Несколько единиц GLSDB уже изготовлено, вместе с тем, существует много логистических препятствий для официальных закупок.



Как отмечает издание, план Boeing требует отказа от раскрытия цены, что освобождает подрядчика от углубленной проверки, которая гарантирует Пентагону наилучшее возможное предложение. Любая договоренность также потребует по меньшей мере шести поставщиков ускорить поставки своих деталей и услуг для быстрого производства оружия.



Напомним, ранее Украина запросила у США ракеты дальнего действия.

