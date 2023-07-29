



Американцы все больше осознают дискриминацию евреев, - опрос

Новые данные опроса Американского института предпринимательства показывают заметное повышение осведомленности об антисемитизме, с которым сталкиваются евреи в США: 54% американцев согласны с тем, что евреи сегодня страдают от значительной дискриминации. Эта цифра знаменует собой самый высокий уровень признания с момента создания опроса десять лет назад в 2013 году, пишет Ynet.



Исследовательский центр американской жизни, входящий в состав Американского института предпринимательства, пролил свет на преобладающие настроения, связанные с дискриминацией еврейской общины в Соединенных Штатах. Его выводы свидетельствуют о растущем понимании проблем и предубеждений, с которыми евреи ежедневно сталкиваются в стране.



Около 82% респондентов-евреев сами сообщают, что испытывают “сильную дискриминацию” в отношении своей общины.



Общая цифра 54% среди более широкого населения Америки представляет собой заметное увеличение по сравнению с десятилетней давностью, когда только 32% признавали степень дискриминации евреев. Повышение осведомленности можно объяснить ростом информирования о случаях антисемитизма и широко распространенных и вредных стереотипов, которые продолжают сохраняться по всей стране.



Опрос также показал, что евреи в Соединенных Штатах демонстрируют удивительный оптимизм в отношении своего будущего и реализации “американской мечты”. Примечательные 48% респондентов-евреев считают, что они уже осуществили американскую мечту в своей жизни, в отличие только от 32% населения в целом. И наоборот, всего 14% евреев выразили сомнение в своей способности осуществить американскую мечту, в то время как 36% американцев высказали аналогичные сомнения.



Данные опроса также подчеркнули стойкое положительное отношение евреев к Соединенным Штатам и их основным ценностям. 70% респондентов-евреев считают Америку величайшей нацией в мире по сравнению с 58% американского населения в целом. Кроме того, американские евреи выразили большую веру в силу разнообразия: 78% заявили, что разнообразие способствует терпимости и меняет точки зрения, по сравнению с 62% всех американцев.



В соответствующем опросе, проведенном Исследовательским институтом Пью, несмотря на продолжающийся кризис в международных отношениях, явное большинство американцев по-прежнему считают Израиль главным союзником Соединенных Штатов среди неанглоязычных стран.



Из репрезентативной группы из 10 329 американцев 4% выбрали Израиль в качестве главного союзника, на первом месте — Великобритания с 22%, а на втором — Канада с 6%. 3% участников назвали Германию главным союзником США, за ней следуют Китай и Япония, каждая из которых набрала по 2% голосов. Европейский союз, Франция, Мексика и Россия получили всего по 1% поддержки как основные союзники США.



Примечательно, что подавляющее большинство 94% тех, кто выбрал Израиль в качестве главного союзника, подчеркнули важность оборонных связей между двумя странами, превзойдя отношения с Великобританией (86%) и Канадой (78%).



Большинство опрошенных (79%), которые назвали Израиль своим близким союзником, называли себя консервативными республиканцами, а меньшинство (примерно 1%) - либеральными демократами.



