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В "Родине" скидки! Доступные цены на самые популярные продукты среди покупателей
26.06.2023 12:59 Ирина Демьянова

В "Родине" скидки! Доступные цены на самые популярные продукты среди покупателей

Магазин "Родина" - это одно из тех мест, о котором ходят легенды. Не являясь сетевым магазином, этот эталонный образец гастрономического удовольствия известен от Беэр-Шевы и до Хайфы. Владельцы магазина отлично понимают потребности их покупателей, поэтому и обеспечивают скидками на самые "ходовые" и любимые продукты! Если вы вдруг никогда не бывали в "Родине", скидки — отличный повод познакомиться!


Рыба и морепродукты:

  • Филе мушта ("амнун") замороженное - 19.90₪ /1кг
  • Скумбрия замороженная – 19.90₪ /1кг
  • Хек ("бакала") замороженный - 19.90₪ /1кг
  • Филе лосося (саломон) свежее - 99.90 ₪/1 кг (при покупке целого филе)
  • Карась замороженный - 29.90₪ /1кг
  • Бычок мороженный-упаковка- 29.90шек/700 гр
  • Камбала замороженная - 29.90₪ /1кг
  • Креветки очищенные (41-50) – 19,90 ₪/1 уп. 400 гр (чистый вес)
  • Икра чёрная (Русский осётр) 299₪/100гр   


Мясо, колбасы, пельмени:
  • Мясо №3 замороженное - 29.90₪ /1кг
  • Мясо №7 замороженное - 29.90₪ /1кг
  • Мясо №8 замороженное - 29.90₪ /1кг
  • Колбаса сырокопченая "Маадней Мания" – 99,90 ₪/1кг (при покупке целой палочки)
  • Колбаса "Русская Зильбер" – 5,90/100 гр
  • Сардели "Кнакерс" ("Маадней Мания") – 2,50/ 100 гр
  • Пельмени домашние "Ирина" -19.90/ упаковка 1,3 кг

А также:
  • Сыр Гауда (Голландия) – 5,90₪/100 гр
  • Сыр "Эмек" – 4,69/100 гр
  • Майонез "Махеев" 380 гр – 9,90 ₪/ 1 уп.
  • Майонез "Мечта хозяйки" 480 мл – 11,90 ₪/ 1 уп.
  • Масло подсолнечное Goldes 900 мл - 14,90 ₪/ 2 б.
  • Семечки "Бабкины" – 10,90 ₪/300 гр

Только сейчас в магазине "Родина" по таким приятным ценам!*

*Цены действительны до окончания запаса

Благодаря отличному уровню обслуживания, идеальной чистоте, витринам и прилавкам, оборудованным в соответствии с самыми высокими стандартами, "Родина" завоевала и сохранила любовь и доверие потребителей. Израильтяне со всей страны едут за рыбой, икрой, мясом и морепродуктами именно сюда!


Режим работы:

воскресенье – четверг с 08:00 до 21:00

пятница с 08:00 до 18:00

суббота с 09:00 до 20:00

Для посетителей магазина бесплатная стоянка по адресу:
Дерех а-Маккабим 14 (здание рядом с магазином).

Парковка для наших клиентов находится на -1 этаже. Первый час – бесплатно!
Для въезда на парковку звоните 054-8831169

Facebook: https://www.facebook.com/CaviarHouseRodina


 

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