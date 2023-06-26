



В "Родине" скидки! Доступные цены на самые популярные продукты среди покупателей

Магазин "Родина" - это одно из тех мест, о котором ходят легенды. Не являясь сетевым магазином, этот эталонный образец гастрономического удовольствия известен от Беэр-Шевы и до Хайфы. Владельцы магазина отлично понимают потребности их покупателей, поэтому и обеспечивают скидками на самые "ходовые" и любимые продукты! Если вы вдруг никогда не бывали в "Родине", скидки — отличный повод познакомиться!





Рыба и морепродукты:

Филе мушта ("амнун") замороженное - 19.90₪ /1кг

Скумбрия замороженная – 19.90₪ /1кг

Хек ("бакала") замороженный - 19.90₪ /1кг

Филе лосося (саломон) свежее - 99.90 ₪/1 кг (при покупке целого филе)

Карась замороженный - 29.90₪ /1кг

Бычок мороженный-упаковка- 29.90шек/700 гр

Камбала замороженная - 29.90₪ /1кг

Креветки очищенные (41-50) – 19,90 ₪/1 уп. 400 гр (чистый вес)

Икра чёрная (Русский осётр) 299₪/100гр

Мясо №3 замороженное - 29.90₪ /1кг

Мясо №7 замороженное - 29.90₪ /1кг

Мясо №8 замороженное - 29.90₪ /1кг

Колбаса сырокопченая "Маадней Мания" – 99,90 ₪/1кг (при покупке целой палочки)

Колбаса "Русская Зильбер" – 5,90/100 гр

Сардели "Кнакерс" ("Маадней Мания") – 2,50/ 100 гр

Пельмени домашние "Ирина" -19.90/ упаковка 1,3 кг

Сыр Гауда (Голландия) – 5,90₪/100 гр

Сыр "Эмек" – 4,69/100 гр

Майонез "Махеев" 380 гр – 9,90 ₪/ 1 уп.

Майонез "Мечта хозяйки" 480 мл – 11,90 ₪/ 1 уп.

Масло подсолнечное Goldes 900 мл - 14,90 ₪/ 2 б.

Семечки "Бабкины" – 10,90 ₪/300 гр