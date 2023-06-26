В "Родине" скидки! Доступные цены на самые популярные продукты среди покупателей
Магазин "Родина" - это одно из тех мест, о котором ходят легенды. Не являясь сетевым магазином, этот эталонный образец гастрономического удовольствия известен от Беэр-Шевы и до Хайфы. Владельцы магазина отлично понимают потребности их покупателей, поэтому и обеспечивают скидками на самые "ходовые" и любимые продукты! Если вы вдруг никогда не бывали в "Родине", скидки — отличный повод познакомиться!
Рыба и морепродукты:
- Филе мушта ("амнун") замороженное - 19.90₪ /1кг
- Скумбрия замороженная – 19.90₪ /1кг
- Хек ("бакала") замороженный - 19.90₪ /1кг
- Филе лосося (саломон) свежее - 99.90 ₪/1 кг (при покупке целого филе)
- Карась замороженный - 29.90₪ /1кг
- Бычок мороженный-упаковка- 29.90шек/700 гр
- Камбала замороженная - 29.90₪ /1кг
- Креветки очищенные (41-50) – 19,90 ₪/1 уп. 400 гр (чистый вес)
- Икра чёрная (Русский осётр) 299₪/100гр
Мясо, колбасы, пельмени:
- Мясо №3 замороженное - 29.90₪ /1кг
- Мясо №7 замороженное - 29.90₪ /1кг
- Мясо №8 замороженное - 29.90₪ /1кг
- Колбаса сырокопченая "Маадней Мания" – 99,90 ₪/1кг (при покупке целой палочки)
- Колбаса "Русская Зильбер" – 5,90/100 гр
- Сардели "Кнакерс" ("Маадней Мания") – 2,50/ 100 гр
- Пельмени домашние "Ирина" -19.90/ упаковка 1,3 кг
А также:
- Сыр Гауда (Голландия) – 5,90₪/100 гр
- Сыр "Эмек" – 4,69/100 гр
- Майонез "Махеев" 380 гр – 9,90 ₪/ 1 уп.
- Майонез "Мечта хозяйки" 480 мл – 11,90 ₪/ 1 уп.
- Масло подсолнечное Goldes 900 мл - 14,90 ₪/ 2 б.
- Семечки "Бабкины" – 10,90 ₪/300 гр
Только сейчас в магазине "Родина" по таким приятным ценам!*
*Цены действительны до окончания запаса
Благодаря отличному уровню обслуживания, идеальной чистоте, витринам и прилавкам, оборудованным в соответствии с самыми высокими стандартами, "Родина" завоевала и сохранила любовь и доверие потребителей. Израильтяне со всей страны едут за рыбой, икрой, мясом и морепродуктами именно сюда!
Режим работы:
воскресенье – четверг с 08:00 до 21:00
пятница с 08:00 до 18:00
суббота с 09:00 до 20:00
Для посетителей магазина бесплатная стоянка по адресу:
Дерех а-Маккабим 14 (здание рядом с магазином).
Парковка для наших клиентов находится на -1 этаже. Первый час – бесплатно!
Для въезда на парковку звоните 054-8831169
Facebook: https://www.facebook.com/CaviarHouseRodina