



В ногу со временем: самые модные принты этой осени – от горошка до этники

Принты способны сделать одежду (а значит, и ее обладательницу) современной, находящейся на пике моды и идущей в ногу со временем, главное, выбирать актуальные и модные рисунки, а не принты нашей молодости, которые сразу расскажут все о нашем возрасте.



А еще принтованная вещь часто смотрится интереснее, чем монохромная. С помощью рисунка на ткани легче самовыражаться, маскировать недостатки фигуры, выглядеть ярче. Узоры на одежде могут быть броскими, лаконичными, нежными, смелыми, простыми, сложными, со смыслом или без. Есть рисунки на ткани, которые единят нас с природой, есть самобытная этника, есть графика, абстракция и даже эффект обмана зрения – полная свобода для самовыражения и создания уникального образа.



Вот пятерка модных принтов из новой осенней коллекции, которая уже поступила в мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene.



Анималистика. Экзотические принты продолжают оставаться популярными, но в этом сезоне фокус смещается с привычных леопардовых пятен в сторону абстрактных тигриных полосок, полос зебры, а также разноплановых змеиных окрасов.



Творческая клетка: именно творческая, ведь нам нужно свежее переосмысление универсального принта, который уже много лет носят модницы. Графичность, мелкие клетки и ахроматические цвета – клетка отлично смотрится и на верхней одежде, и на платьях, аксессуарах, джемперах.



Крупные цветы. В этом сезоне цветочные рисунки на вещах не должны быть слишком мелкими — лучше сделать ставку на цветы и растения средних или крупных размеров.



Мелкая геометрия: а вот модные геометрические принты – горошек, полоска и другие - в этом сезоне должны быть мелкими, чтобы, образуя общий фон, создавать различные оптические иллюзии – в век высоких технологий и рисунки становятся технологичными. Оптическая иллюзия подразумевает некий обман зрения, который мы, конечно, сумеем обратить в нашу пользу.



Этно-мотивы. Азиатские принты становятся все более популярными от сезона к сезону. Этой осенью особо актуальны принты центральной Азии – традиционные, яркие и абстрактные, они дают простор фантазии дизайнера и становятся украшением образа.



Все эти принты есть в новой осенней коллекции, осталось только выбрать подходящие именно вам в спокойной и комфортной атмосфере просторных магазинов.



Большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene, находятся в тель-авивском торговом центре "Ган а-Ир" и в иерусалимской "Мамилле".



Новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года. Среди брендов бутика Irene - всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.



Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.

Размеры одежды - от 36 до 48.



Магазины Gerry Weber и Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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