



Регистрация компании в Англии

Регистрация компании в Англии является одним из популярных запросов среди предпринимателей-новичков и опытных инвесторов. Великобритания — один из крупнейших и наиболее конкурентных рынков в мире. Благодаря гибкой торговой среде, конкурентоспособным налоговым ставкам и надежной правовой базе у предпринимателей и корпораций есть множество возможностей для процветания бизнеса в Великобритании.



Перед запуском инвестиционного проекта в Англии важно ознакомиться с британскими законодательными нормами и корпоративными формами для ведения бизнеса.

Бизнес в Англии: преимущества страны

Субъекты бизнеса в Великобритании

компания с ограниченной ответственностью (Pte.Ltd.);

акционерное общество (PLC);

партнерство;

товарищество с ограниченной ответственностью.

Шаги для регистрации компании в Великобритании

Выбрать корпоративную форму, которая наилучшим образом соответствует поставленным целям. Зарезервировать название. Зарегистрировать юридический адрес в этой стране. Подготовить Меморандум и Устав. Подать заявку + пакет учредительных документов в Регистрационную палату. Открыть банковский счет в Англии. Зарегистрироваться в налоговой и таможенной службе. В зависимости от направления деятельности могут быть дополнительные требования, такие как разрешения или лицензии.

Основные налоги

С 1 апреля 2023 года ставка корпоративного налога будет установлена на уровне 25% (при этом присутствует пониженная ставка в 19%).

НДС составляет 20%.

Налог на недвижимость: от 2% до 14%.

Налог на дивиденды: базовая ставка — 8,75%; более высокая ставка — 33,75%; дополнительная ставка — 39,35%.