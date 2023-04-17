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Регистрация компании в Англии
17.04.2023 16:11 Mignews

Регистрация компании в Англии

Регистрация компании в Англии является одним из популярных запросов среди предпринимателей-новичков и опытных инвесторов. Великобритания — один из крупнейших и наиболее конкурентных рынков в мире. Благодаря гибкой торговой среде, конкурентоспособным налоговым ставкам и надежной правовой базе у предпринимателей и корпораций есть множество возможностей для процветания бизнеса в Великобритании.

Перед запуском инвестиционного проекта в Англии важно ознакомиться с британскими законодательными нормами и корпоративными формами для ведения бизнеса.

Бизнес в Англии: преимущества страны

Страна характеризуется как один из крупнейших центров международной торговли и иностранных инвестиций в Европе. Британия является мировым лидером в области проектирования и производства, стремясь к инновационным решениям. Поэтому перспективными вариантами могут стать создание ИТ компании в Англии или запуск финтех стартапа. Великобритания является домом для огромного количества инкубаторов, акселераторов и инновационных программ, что способствует буму стартап-культуры не только в Лондоне, но и по всей стране.

Еще одна причина реализации крупных инвестиционных проектов в Англии — наличие большого количества квалифицированных сотрудников. Стоимость рабочей силы здесь является наиболее конкурентоспособной в Западной Европе. 

Субъекты бизнеса в Великобритании

Зарегистрировать компанию в Англии на нерезидента можно в одной из следующих форм:
  • компания с ограниченной ответственностью (Pte.Ltd.);
  • акционерное общество (PLC);
  • партнерство;
  • товарищество с ограниченной ответственностью.
Выбранная юридическая структура повлияет на многие аспекты, включая налогообложение, личную ответственность владельцев. Прежде чем выбрать ОПФ для регистрации компании в Англии, важно связаться с профильным экспертом и получить квалифицированную помощь. 

Отметим, что регистрация ООО в Англии является наиболее распространенным вариантом. Компания с ограниченной ответственностью является юридическим лицом, которое отделено от учредителей. ООО предоставляет учредителям ограниченную личную ответственность. Для регистрации Ltd в Англии требуется как минимум один директор и один учредитель.

Если компании необходимо генерировать большие суммы капитала для бизнеса, одним из способов достижения этого является создание PLC в Великобритании. Акционерное общество должно иметь начальный капитал в размере не менее 50 000 фунтов стерлингов, при регистрации должно быть оплачено не менее 25%. В такой компании должно быть назначено 2 директора и 1 секретарь. 

Шаги для регистрации компании в Великобритании

Если вы хотите открыть бизнес в Англии как иностранец, то необходимо предпринять следующие шаги:
  1. Выбрать корпоративную форму, которая наилучшим образом соответствует поставленным целям.
  2. Зарезервировать название.
  3. Зарегистрировать юридический адрес в этой стране. 
  4. Подготовить Меморандум и Устав.
  5. Подать заявку + пакет учредительных документов в Регистрационную палату.
  6. Открыть банковский счет в Англии.
  7. Зарегистрироваться в налоговой и таможенной службе.
  8. В зависимости от направления деятельности могут быть дополнительные требования, такие как разрешения или лицензии.

Основные налоги

  • С 1 апреля 2023 года ставка корпоративного налога будет установлена на уровне 25% (при этом присутствует пониженная ставка в 19%). 
  • НДС составляет 20%.
  • Налог на недвижимость: от 2% до 14%.
  • Налог на дивиденды: базовая ставка — 8,75%; более высокая ставка — 33,75%; дополнительная ставка — 39,35%.
Чтобы быть уверенным в правильности стратегии выхода на британский рынок, обратитесь за профессиональной юридической помощью. Специалисты YB Case могут оказать сопровождение бизнеса в Англии.

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