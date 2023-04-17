Регистрация компании в Англии
Регистрация компании в Англии является одним из популярных запросов среди предпринимателей-новичков и опытных инвесторов. Великобритания — один из крупнейших и наиболее конкурентных рынков в мире. Благодаря гибкой торговой среде, конкурентоспособным налоговым ставкам и надежной правовой базе у предпринимателей и корпораций есть множество возможностей для процветания бизнеса в Великобритании.
Перед запуском инвестиционного проекта в Англии важно ознакомиться с британскими законодательными нормами и корпоративными формами для ведения бизнеса.
Бизнес в Англии: преимущества страныСтрана характеризуется как один из крупнейших центров международной торговли и иностранных инвестиций в Европе. Британия является мировым лидером в области проектирования и производства, стремясь к инновационным решениям. Поэтому перспективными вариантами могут стать создание ИТ компании в Англии или запуск финтех стартапа. Великобритания является домом для огромного количества инкубаторов, акселераторов и инновационных программ, что способствует буму стартап-культуры не только в Лондоне, но и по всей стране.
Еще одна причина реализации крупных инвестиционных проектов в Англии — наличие большого количества квалифицированных сотрудников. Стоимость рабочей силы здесь является наиболее конкурентоспособной в Западной Европе.
Субъекты бизнеса в ВеликобританииЗарегистрировать компанию в Англии на нерезидента можно в одной из следующих форм:
- компания с ограниченной ответственностью (Pte.Ltd.);
- акционерное общество (PLC);
- партнерство;
- товарищество с ограниченной ответственностью.
Отметим, что регистрация ООО в Англии является наиболее распространенным вариантом. Компания с ограниченной ответственностью является юридическим лицом, которое отделено от учредителей. ООО предоставляет учредителям ограниченную личную ответственность. Для регистрации Ltd в Англии требуется как минимум один директор и один учредитель.
Если компании необходимо генерировать большие суммы капитала для бизнеса, одним из способов достижения этого является создание PLC в Великобритании. Акционерное общество должно иметь начальный капитал в размере не менее 50 000 фунтов стерлингов, при регистрации должно быть оплачено не менее 25%. В такой компании должно быть назначено 2 директора и 1 секретарь.
Шаги для регистрации компании в ВеликобританииЕсли вы хотите открыть бизнес в Англии как иностранец, то необходимо предпринять следующие шаги:
- Выбрать корпоративную форму, которая наилучшим образом соответствует поставленным целям.
- Зарезервировать название.
- Зарегистрировать юридический адрес в этой стране.
- Подготовить Меморандум и Устав.
- Подать заявку + пакет учредительных документов в Регистрационную палату.
- Открыть банковский счет в Англии.
- Зарегистрироваться в налоговой и таможенной службе.
- В зависимости от направления деятельности могут быть дополнительные требования, такие как разрешения или лицензии.
Основные налоги
- С 1 апреля 2023 года ставка корпоративного налога будет установлена на уровне 25% (при этом присутствует пониженная ставка в 19%).
- НДС составляет 20%.
- Налог на недвижимость: от 2% до 14%.
- Налог на дивиденды: базовая ставка — 8,75%; более высокая ставка — 33,75%; дополнительная ставка — 39,35%.