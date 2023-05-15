



Организация “Натив-гиюр” – твой друг и помощник на пути к еврейству

На протяжении всей истории, – начиная от библейских времен и до наших дней, – Земля Обетованная притягивает к себе представителей разных стран и народов, и многие из них делают порой невозможное, чтобы здесь жить. С момента образования на Святой Земле Государство Израиль стало надежным убежищем для евреев всего мира.



За 75 лет со дня основания (по историческим меркам это очень юный возраст) Израиль сделал стремительный скачок в своем развитии и вошел в “двадцатку“ самых развитых государств современности. Его достижения в области медицины, высоких технологий, военных разработок, комфорта и уровня жизни стали образцом развития общества. Успех Израиля хотят повторить многие страны. Поэтому огромное число людей, желающих осесть здесь, удивления не вызывает. Да и сам Израиль не просто не против принимать, но даже поощряет переезд на постоянное место жительство людей, имеющих на это право согласно Закону о Возвращении. Все они автоматически получают израильское гражданство после приземления в аэропорту Бен-Гурион. С этого момента все новоприбывшие пользуются гражданскими правами наравне с уроженцами страны.



Но среди приезжающих много новых граждан Израиля, которые не являются евреями согласно Галахе, то есть у них нет еврейских корней с материнской стороны по прямой линии. Для желающих приобщиться к еврейской жизни, ее традициям и культуре существует процедура посвящения неевреев в евреев – гиюр. Это не приобретение новых гражданских прав, а духовный акт, позволяющий вам и вашим детям полноценно участвовать в еврейской традиционной жизни.



Ну, например. Настало время, когда девочки (в 12 лет) отмечают бат-мицву, а мальчики (в 13 лет) – бар-мицву. Это древняя еврейская традиция, знаменующая переход от детства к взрослой жизни. Это большой праздник, на который собираются друзья, родственники, знакомые, весь класс. Ваш ребенок пойдет в гости к друзьям, но сам отпраздновать это событие не сможет. Таковы законы иудаизма.



Такая же ситуация может произойти и с другим важным событием – празднованием свадьбы по еврейским традициям. Неевреи, являющиеся гражданами Израиля, не могут проводить обряд, который называется Хупа. К слову, с такой же проблемой в будущем столкнутся и их дети.



Не менее важно для человека и то, как проводят его в последний путь. В Израиле есть кладбища для евреев и неевреев. На Земле Обетованной, будучи гражданином Израиля, многим захочется, чтобы похоронили их достойно: по букве религиозного закона. А это возможно лишь в том случае, если ты еврей этнический, либо же принял гиюр и имеешь абсолютно такие же права, в том числе, на достойные проводы в последний путь.



Что же такое гиюр, и почему он так важен. Гиюр – это принятие на себя веры в Единого Бога и обязанностей исполнения заповедей Торы, это процесс и обряд присоединения к Народу Израиля.



Есть довольно много способов присоединиться к иудаизму, которые практикуются в Израиле и во всем мире.



Различные формы адаптированы к различным течениям иудаизма.



Основными направлениями являются ортодоксальный гиюр, который принят как метод принятия иудаизма в иудейской традиции с древних времен и позволяет признание в качестве еврея в рамках всех семейных процедур, связанных с раввинатом, таких как брак, развод и захоронение в Израиле.



Еще одним видом гиюра, который становится все более популярным во всем мире, является реформистский гиюр, представляющий другой подход к принятию иудаизма. Существует также еще один вид гиюра, называемый консервативным гиюром. Однако недостатком этих двух видов гиюра является то, что они не признаются религиозными и халакическими институтами в Израиле.



Даже в рамках ортодоксального гиюра существует несколько течений, которые используют различные методы для выполнения процесса гиюра.



Надо сказать, что сам ритуал гиюра не сложный и очень быстрый. А вот подготовка к нему – относительно непростая и долгая, может занимать не менее года, а в некоторых случаях до нескольких лет (все зависит от степени религиозной и психологической подготовки кандидата).



Гиюр предусматривает несколько этапов: собеседование и сам обряд принятия гиюра, после прохождения которого нееврей становится полноценным членом еврейского народа. В конце этого пути – собеседование, которое можно проходить либо в Раввинатском суде (Бейт-Дин), либо в национальном центре самоидентификации и гиюра “Натив“.



Обратим внимание на важный момент: дети, которых женщина родила после прохождения гиюра, автоматически становятся евреями. Дети, не достигшие (с еврейской точки зрения) совершеннолетия, проходят гиюр под ответственность своих родителей. И поэтому в случае, когда дочь или сын еще маленькие, они пройдут гиюр вместе с их родителями, только им не придется проходить курс обучения. После заседания Раввинатского суда дети пройдут окунание в микву вместе с родителями, а если речь идет о мальчиках – то микве будет предшествовать обрезание.



Но все это будет потом, в конце пути обретения веры, поэтому мы вернемся в его начало. Наверняка многие репатрианты наслышаны о сложнейших собеседованиях в Раввинатском суде, но не все знают о “Натив-гиюр“, который является бесплатной единственной государственной организацией, уполномоченной подтверждать право на репатриацию и выдавать визы на въезд в Израиль в качестве нового репатрианта.



Как раз о ней мы расскажем более подробно и укажем ту информацию, о которой не всегда говорят.



Так вот “Натив-гиюр“ – это ведущая в Израиле организация, которая проводит курс подготовки к гиюру. Речь идет о более чем 20 тысяч человек которые уже успешно прошли подготовку к Гиюру. Здесь совершенно бесплатно обучают еврейству и готовят студентов для прохождения гиюра в Раввинатском суде. Документы, которые выдаются по окончанию курса, признаны всеми государственными и религиозными институтами Израиля.



И нынешние студенты, и выпускники, и те, кто хоть малейшим образом соприкасался с “Нативом“, едины во мнении: эта организация – уникальная. Мало того, что она организовывает курсы подготовки к гиюру по всей стране, и даже на базе ЦАХАЛа, она делает это, как уже отмечалось выше, бесплатно; встречи со студентами длятся по несколько часов и даже по пятницам.



Важно заметить, что есть и другие способы подготовки к ортодоксальному Гиюру частным образом за деньги.





Друзья, хотим заметить, что принятие гиюра – это не обязательное требование для жизни в Израиле, но во многом оно помогает стать полноценным членом израильского общества в духовном плане. Сам факт принятия гиюра говорит о том, что вы приняли иудаизм не на словах, а по зову сердца. И пройти этот путь без давления, легко, в непринужденной семейной обстановке вам точно поможет надежный друг “Натив-гиюр“.

