



Новинка от SeboCalm – инновационный комплекс для максимального увлажнения

Израильский косметический бренд SeboCalm расширяет линию своей продукции и представляет инновационный комплекс для максимального увлажнения кожи лица - Classic Aqua Serum 369. В состав нового средства вошли 3 витамина, 6 увлажняющих компонентов и 9 аминокислот, которые способствуют устранению сухости кожи и восстановлению и регенерации клеток кожи. Эффект увлажнения сохраняется в течение всего дня.





3 витамина:

Витамин B3 ниацин способствует предотвращению потери воды в слоях кожи и улучшению структуры кожи. Витамин Е необходим для защиты от свободных радикалов и вредного воздействия окружающей среды. Провитамин В5 повышает эластичность кожи и уровень ее увлажненности.



6 увлажнителей:

Алоэ барбаденсис успокаивает покрасневшую и чувствительную кожу. Экстракт цабара способствует восстановлению защитного слоя кожи и поддержанию баланса влаги в коже. Экстракт почек каперсника, помогает защитить кожу в экстремальных климатических условиях и при сухости. Гиалуроновая кислота способствует повышению влажности кожи.



Кроме того, в новом бустере содержится ксилит ( многоатомный сахарозаменитель) и фукоза (моносахарид). Комбинация гиалуроновой кислоты, ксилита и фукозы обеспечивает синергетическое действие, которое в своем сочетании дает лучший результат, чем каждый компонент по отдельности, что способствует немедленному повышению влажности кожи.



9 аминокислот:

В состав Classic Aqua Serum 369 также входят 9 незаменимых аминокислот, которые являются главным строительным материалом для белков в организме и обеспечивают регенерацию кожи: пролин, треонин, глицин, аланин, лейцин, валин, гистидин, фенилаланин, серин.



Благодаря особо нежной консистенции и инновационному сочетанию компонентов, гелевая эмульсия Classic Aqua Serum 369 от SeboCalm дает чувство увлажненности и свежести в течение длительного времени, обеспечивая при этом максимальный комфорт.

Новый продукт подходит для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной, рекомендуется для использования как мужчинами, так и женщинами, особенно в жаркое время года и в переходный сезон. Не содержит аллергенов и парабенов.



О компании SeboCalm

SeboСalm- это научно разработанные препараты высшей категории для ежедневного ухода за кожей. Бренд предлагает широкий спектр дермокосметических продуктов для волос, кожи лица и тела. Все продукты от SeboCalm разрабатываются и производятся исключительно в Израиле в строгих лабораторных условиях с научным подходом и исследованиями на высоком уровне. Продукция SeboCalm производится под строгим контролем качества и с соблюдением всех международных стандартов. Все продукты подвергаются тестированию на гипоаллергенность и проходят дерматологическую проверку для чувствительной кожи.



Все продукты SeboCalm прошли дерматологические исследования, гипоаллергенны и подходят для чувствительной кожи. Продукты серии SeboCalm можно приобрести в сетях SuperPharm, BE, в некоторых частных аптеках и на сайте бренда. Все средства одобрены Минздравом Израиля.



www.sebocalm.co.il







