



Модные подсказки для стильных образов на осенние праздники

Праздники начинаются с наряда и, если в ваши планы входит встретить Рош ха-Шана и другие осенние праздники так, чтобы произвести неизгладимое впечатление, то обратите внимание на коллекцию миланского бренда ELISABETTA FRANCHI.



Сейчас во флагманском магазине бренда, расположенном на Кикар ха-Медина, как раз скидки до 30% на множество моделей из летней коллекции.



Бренд ELISABETTA FRANCHI пользуется большой популярностью у ценительниц моды и европейского стиля за его пленительно элегантные фасоны, женственный дизайн и непревзойденное качество.





Если вы хотите встретить праздник в тренде, обратите внимание на наряды в розовой гамме, которая после выхода фильма "Барби" вновь на пике популярности, причем все ее оттенки от бледно-розового до насыщенной фуксии. В коллекции ELISABETTA FRANCHI вы найдете множество моделей этого цвета, от гламурных до сдержанно-классических.



Черно-белый наряд заслужено признан самым простым способом выглядеть строго, элегантно и в то же время нарядно и эффектно. Он уместен в любой ситуации, в любом месте и в любое время. Черный низ-белый верх - это пик элегантности и изысканности, а при желании он может выглядеть дерзко и сексуально.



Платье-миди с принтом в стиле логомания сочетает в себе классический стиль с современными элементами дизайна. Длина до середины икры придает ему элегантности и женственности. Такое платье подойдет и для праздничного ужина в кругу семьи и для вечеринки в баре с веселой компанией друзей.

Чтобы завершить ваш праздничный образ, добавьте аксессуары от ELISABETTA FRANCHI. Эффектные украшения и сумки бренда добавят вашему образу изысканности.



О бренде ELISABETTA FRANCHI



ELISABETTA FRANCHI это эталонный бренд истинно европейского качества и вкуса. Философия бренда – это идея подлинной женственности во всех ее проявлениях. Эффектная, сильная, характерная, и в то же время нежная и чувственная, такова главная героиня коллекций, гармонично сочетающая мягкую женственность и твердый характер.



Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.



Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.



Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.



Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.

Сайт https://eleganza.co.il/

Страница в Инстаграме https://www.instagram.com/ef_israel/

Телефон: 050 – 3147222







