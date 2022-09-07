



Лечение в немецких онкологических центрах

Тысячи людей едут в Германию, чтобы пройти лечение самых разнообразных болезней. Но самая частая причина обращения пациентов – рак. Почему? Причин несколько. Рак – смертельно опасное заболевание. Пациенты стремятся вылечиться от этой болезни, и в стране с высоким уровнем медицины они имеют самые высокие шансы победить рак. В Германии доступны инновационные методики, которые работают даже на 4 стадии рака. Наконец, в этой стране лечение более щадящее: например, опухоль могут удалить через короткие разрезы, а использующиеся методы лучевой терапии разрушают только опухоль, практически не повреждая расположенные рядом ткани.

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