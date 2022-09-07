Лечение в немецких онкологических центрах
Тысячи людей едут в Германию, чтобы пройти лечение самых разнообразных болезней. Но самая частая причина обращения пациентов – рак. Почему? Причин несколько. Рак – смертельно опасное заболевание. Пациенты стремятся вылечиться от этой болезни, и в стране с высоким уровнем медицины они имеют самые высокие шансы победить рак. В Германии доступны инновационные методики, которые работают даже на 4 стадии рака. Наконец, в этой стране лечение более щадящее: например, опухоль могут удалить через короткие разрезы, а использующиеся методы лучевой терапии разрушают только опухоль, практически не повреждая расположенные рядом ткани.
Как выбрать клиникуЕсли решение поехать в Германию принято, возникает следующий вопрос: какой медицинский центр выбрать? Это зависит в первую очередь от вида рака и планируемого способа лечения. Чтобы рассчитывать на лучшие результаты, не стоит выбирать клинику наугад. Доверьтесь профессионалам: специалисты Booking Health подберут для вас клинику в Германии по лечению онкологии, исходя из диагноза и оптимальных методик лечения.
В Германии есть сотни больниц, в которых можно пройти лечение рака. Здесь есть десятки клиник, имеющих высокий авторитет во всем мире, использующих инновации и достигающих феноменальных результатов в лечении рака. Но всё же разные больницы преуспели в лечении разных онкозаболеваний. В одной клинике лучше лечить рак легких, в другой – рак желудка, в третьей – рак прямой кишки и т.д.
Как понять, куда лучше обратиться? Человеку, далекому от немецкой медицины, принять верное решение трудно. Но у сотрудников компании Booking Health есть всё необходимое, чтобы сделать идеальный выбор. Мы знаем, в каких клиниках основные усилия врачей сосредоточены на лечении определённых видов рака, где какие процедуры проводятся, какое оборудование имеется в распоряжении, какой процент успешных операций, риск осложнений и т.д. Мы можем подсказать, где делают робот-ассистированные операции, где используют химиоэмболизацию или радиоэмболизацию, в какой больнице доступна протонная терапия. При выборе клиники для лечения рака в Германии мы учитываем и второстепенные факторы: где находится клиника, удобно ли вам будет до неё добираться из вашей страны, какая здесь стоимость услуг, как быстро врачи могут приступить к лечению болезни.
В каких больницах лучше лечитьсяВ список лучших больниц по диагностике и лечению онкозаболеваний входят Университетские клиники Гейдельберга, Эссена, Йены, Ахена и Дюссельдорфа, Университетская клиника Шарите в Берлине, Клиники имени Гёте во Франкфурте-на-Майне, имени Людвига Максимилиана в Мюнхене, имени Карла Густава Каруса в Дрездене.
Всё это клиники широкого профиля. В них можно пройти лечение любых онкозаболеваний. Это далеко не полный список лучших медучреждений. Есть десятки других, и все они представлены на сайте Booking Health. С помощью нашего сервиса вы можете узнать цены и выбрать программу лечения. Просто введите в строку поиска диагноз, и узнайте, например, стоимость лечения рака головного мозга в Германии. Также можно уточнить цены по конкретным процедурам и операциям.
Как поехать в ГерманиюПредположим, вы приняли решение лечить рак шейки матки, головного мозга или другое онкозаболевание в Германии, и даже выбрали клинику. Что дальше?
Чтобы поехать в Германию, нужно связаться с администрацией клиники, долго ждать ответа (с риском не дождаться его вообще), решать проблему языкового барьера, переводить медицинские документы на немецкий язык, искать гостиницу, бронировать билеты, искать переводчика в Германии и решать тысячу других вопросов. Но вы избавлены от всех этих забот, если вы записываетесь на лечение рака в Германии через сервис Booking Health. Специалисты нашей компании полностью организуют вашу поездку. Мы поможем определиться с выбором центра онкологии, сократим время ожидания начала лечения, забронируем гостиницу и билеты, встретим вас в немецком аэропорту и доставим в больницу для лечения рака, предоставим переводчика и обеспечим поддержку в течение всего периода пребывания в Германии.
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