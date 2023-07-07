



Кредит на подержанный автомобиль – особенности продукта

Кредит на подержанный автомобиль - это решение, которое позволяет вам получить средства на покупку автомобиля вашей мечты. Название этого продукта предполагает, что обязательство может быть сделано только для покупки автомобиля. Его оценят как индивидуальные клиенты, так и предприниматели.



Важно знать! Банковский словарь не содержит терминов, встречающихся в обиходе продавцов легковых автомобилей, таких как «почти новый» или «как из автосалона». С точки зрения банка ситуация намного проще - машина либо новая, либо подержанная. Это касается и демонстрационных автомобилей, которые продаются с гарантией прямо из автосалона. Покупка подержанного автомобиля связана с большим риском для банков, но взять кредит на такую цель вполне возможно.

Что такое кредит на подержанный автомобиль?

Кредит на подержанный автомобиль - это кредит на определенную цель. Это значит, что заемные деньги можно использовать только для конкретной цели - покупки транспортного средства. Само название этого продукта может вводить в заблуждение, предполагая, что таким образом можно профинансировать только покупку легкового автомобиля. В зависимости от предложения средства автокредита могут быть использованы для покупки:

легкового автомобиля,

грузовика,

спецтранспорта,

автобуса,

мотоцикла,

самоката,

трейлера,

моторной лодки,

любого другого транспортного средства, если банк предоставляет такую возможность.

Хотя наиболее безопасным и комфортным для банков вариантом является взятие в долг денег на новый автомобиль, пользующийся большой популярностью на рынке (это увеличивает шанс его быстрой продажи на вторичном рынке в ситуации, когда заемщик не выполняет условия договора), многие из них предлагают кредиты на подержанные автомобили. Само транспортное средство можно купить как у физического лица, так и в салоне подержанных автомобилей. Также возможно приобретение автомобиля из-за границы. Подать заявку на автокредит может как компания, так и физическое лицо.,

Где взять кредит на подержанный автомобиль?

Если вы хотите купить подержанный автомобиль, но не хватает средств на полную оплату, воспользуйтесь автокредитом в банке Тинькофф.

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вы сможете получить на необходимую вам сумму на выгодных условиях. Вам предложат удобный график платежей и процентную ставку, которая будет соответствовать вашим финансовым возможностям.