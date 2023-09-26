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Капсульный гардероб для осеннего отпуска от стилиста Марины Каневской
26.09.2023 15:15 MIGnews

Капсульный гардероб для осеннего отпуска от стилиста Марины Каневской

Осенние праздники – это излюбленное время израильтян слетать заграницу. Бюджетные поездки становятся все актуальнее, многие предпочитают летать лоукостерами, дабы сэкономить себе время и деньги.  Поэтому вопрос «что взять с собой в отпуск и как это все поместить в маленький чемоданчик?» становится все актуальнее. 

Мы обратились к стилисту Марине Каневской с просьбой рассказать, как из минимального количества вещей создать максимум образов для отпуска в осенние дни.

«Алгоритм капсульного гардероба прост и подходит для составления любой капсулы, но сегодня мы сделаем акцент на подборе комплектов для отпуска. Комплектов разнообразных, для любых развлечений, включая прогулки, походы по ресторанам и посещение театров и музеев. Итак, как из нескольких вещей составить гардероб, который удовлетворит почти любой дресс-код?

В мою капсулу вошло: 11 предметов одежды, 2 пары обуви и 3 сумки, вся одежда и сумки из новой коллекции Crazy Line.

  1. «Верхов» должно быть больше чем «низов» - 70% на 30%, то есть если вы берете 3 пары брюк, то блуз, футболок и маек - 7.
  2. Акцентных вещей должно быть меньше, чем базовых, примерно 80% на 20%. Базовые вещи легче комбинировать между собой, поэтому этот вариант предпочтительнее.
  3. Все вещи должны между собой сочетаться по цвету. Поэтому, что бы было легче составлять капсулу, можно сконцентрироваться на 2-3 цветах, не считая базовые: черный и белый.
  4. Вещи должны быть разных фасонов и фактур. Не выбирайте один фасон одежды, но разных цветов. Это сделает вашу капсулу скучной.
  5. Используйте аксессуары: бижутерия, платки, сумки, пояса. Часто именно аксессуар действует связующим цветовым звеном в вашем образе.
Из этой капсулы можно составить, как минимум, двадцать разных образов. А вообще, подобные капсулы можно составить на все случаи жизни: путешествие, работа, капсула для повседневный выходов и тд.».

О коллекции Crazy Line

При создании коллекций Дома моды Crazy Line, дизайнеры из года в год стремятся соблюдать идеальный баланс стиля и удобства и создают одежду, которая отвечает последним веяниям моды, выглядит элегантно и женственно. Ее отличает особый европейский шик и отличное качество.
Мода Crazy Line рассчитана на настоящих женщин с разными типами фигур, с разными особенностями телосложения, разных размеров и объемов, которым хочется чтоб их look был актуальным и женственным. 

Все коллекции Crazy Line сформированы по принципу капсул и сочетаемости моделей, что невероятно удобно и для тех, кто любит комбинировать и экспериментировать самостоятельно, и для тех, кто предпочитает, чтобы за них об этом позаботились профессионалы. Пространство магазинов организовано так, что «близкая по духу» одежда всегда находится рядом. Выбрав красивый топ, не нужно бежать к дальним полкам за юбкой или брюками: все детали идеального комплекта висят и лежат здесь же. Вещи уже объединены стилистами сети по темам и цветам и отлично дружат в разнообразных модных луках. 
 
Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.

www.crazyline.com



 

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