



Капсульный гардероб для осеннего отпуска от стилиста Марины Каневской

Осенние праздники – это излюбленное время израильтян слетать заграницу. Бюджетные поездки становятся все актуальнее, многие предпочитают летать лоукостерами, дабы сэкономить себе время и деньги. Поэтому вопрос «что взять с собой в отпуск и как это все поместить в маленький чемоданчик?» становится все актуальнее.



Мы обратились к стилисту Марине Каневской с просьбой рассказать, как из минимального количества вещей создать максимум образов для отпуска в осенние дни.



«Алгоритм капсульного гардероба прост и подходит для составления любой капсулы, но сегодня мы сделаем акцент на подборе комплектов для отпуска. Комплектов разнообразных, для любых развлечений, включая прогулки, походы по ресторанам и посещение театров и музеев. Итак, как из нескольких вещей составить гардероб, который удовлетворит почти любой дресс-код?



В мою капсулу вошло: 11 предметов одежды, 2 пары обуви и 3 сумки, вся одежда и сумки из новой коллекции Crazy Line.

«Верхов» должно быть больше чем «низов» - 70% на 30%, то есть если вы берете 3 пары брюк, то блуз, футболок и маек - 7. Акцентных вещей должно быть меньше, чем базовых, примерно 80% на 20%. Базовые вещи легче комбинировать между собой, поэтому этот вариант предпочтительнее. Все вещи должны между собой сочетаться по цвету. Поэтому, что бы было легче составлять капсулу, можно сконцентрироваться на 2-3 цветах, не считая базовые: черный и белый. Вещи должны быть разных фасонов и фактур. Не выбирайте один фасон одежды, но разных цветов. Это сделает вашу капсулу скучной. Используйте аксессуары: бижутерия, платки, сумки, пояса. Часто именно аксессуар действует связующим цветовым звеном в вашем образе.



Из этой капсулы можно составить, как минимум, двадцать разных образов. А вообще, подобные капсулы можно составить на все случаи жизни: путешествие, работа, капсула для повседневный выходов и тд.».

О коллекции Crazy Line