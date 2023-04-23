Какие европейские тренды актуальны для Израиля?
Как в Израиле выглядеть по-европейски элегантно? На какие тренды обратить внимание этим летом? Какие модные сюрпризы приготовили европейские дизайнеры?
Предлагаем вам обзор модных трендов на основе весенне-летней коллекции итальянского элитного бренда ELISABETTA FRANCHI.
Логомания триумфально возвращается в коллекции многих ведущих мировых дизайнеров и в этом сезоне она на пике моды. Бренды с гордостью украшают модели своими монограммами, а фэшионисты с удовольствием носят брендовые вещи, элегантно подчеркивающие их статус. Однако, за каждым элитным брендом стоит не только модная и стильная одежда, но и его философия и основополагающие ценности. Итальянский дизайнер Элизабетта Франки создает свои коллекции для женщин, которые живут полной жизнью, не ограничивая себя и ставя перед собой одну единственную цель – воплотить свои мечты в жизнь, ее модели подчеркивают одновременно силу и женственность, решительность и романтичность. Выбирая принт с монограммой, поклонницы бренда отождествляют себя с тем образом, который создает дизайнер.
Платье-футляр – этот фасон считается одним из самых чувственных и привлекательных: с одной стороны, он выгодно и изящно подчеркивает все достоинства фигуры и женственные изгибы, с другой, он абсолютно не выглядит вызывающе, за счет сдержанной длины. В принципе, это вечно популярная классика, однако в этом сезоне платья-футляры вошли в топ трендов. Платья-футляры от ELISABETTA FRANCHI можно носить сами по себе - с туфлями на каблуке, например, получится образ элегантный и нарядный. А можно сочетать с различными блузами, пиджаками, бомберами, играя стилями.
Белый - неизменная летняя классика, все больше вдохновляет именитых дизайнеров и становится одним из основных трендов сезона. Универсальный белый теперь называют «новым черным», он все увереннее заменяет его и становится основой летнего гардероба. В этом сезоне особое внимание уделяется образу total white, который априори выглядит всегда стильно и элегантно и, кстати, в одном наряде нынче вполне можно сочетать различные оттенки белого от белоснежного до молочно-бежевого, бесконечно экспериментировать, меняя контрастные детали и аксессуары, сочетать вещи разных стилей – «белая мода» этого сезона невероятно демократична.
Топы в топе, поэтому если вы хотите прослыть модницей, обязательно обзаведитесь, этой маленькой, но такой важной вещицей. Этими весной и летом очень популярен бельевой стиль: топы в стиле бра, кроп-топы, корсеты. Разумеется, их можно носить, как самостоятельную деталь, однако, это не всегда и не везде уместно, хотя сейчас укороченные топы, допускаются даже в деловом стиле в соответствующем сочетании. Обратите внимание на модные топы из коллекции ELISABETTA FRANCHI, экспериментируйте и сочетайте их с рубашками, блузами и жакетами. Будьте уверены, с этой универсальной вещью вы сможете создать множество оригинальных и эффектных образов.
О бренде ELISABETTA FRANCHI
Бренд ELISABETTA FRANCHI снискал высокую популярность у ценительниц моды по всему миру, благодаря высокому качеству изделий и особому вниманию к деталям. Четкие чистые линии и гармоничные сочетания, все модели сшиты так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры: сочетание женственности, элегантности и гламура, выдержано в идеальных пропорциях хорошего вкуса. Бренд покорил мир своим особым узнаваемым стилем и креативностью: каждая модель коллекции стимулирует желание экспериментировать со своим образом и любовь к моде.
Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.
Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.
Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.
Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.
Страница в Инстаграме https://www.instagram.com/ef_israel/
Телефон: 050 – 3147222