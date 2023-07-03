



Как построить базовый гардероб обуви: концепция обувного бренда Tamaris

Философия осознанного потребления все больше набирает популярность в мире, так, например, немецкий бренд Tamaris создает свои коллекции на основе концепции базового гардероба: бренд предлагает три основных линии Classic, Trendy и Activ, комбинируя которые, вы сможете собрать свой необходимый обувной гардероб, который удовлетворит любые потребности. Тем более, что ценовая политика бренда располагает: около 60% обуви в ценовой категории 250-350 шек. , примерно 20% по ценам свыше 400 шек. и 20% по ценам ниже 250 шек.



Обувь немецкого бренда Tamaris - это универсальные, функциональные модели, которые сочетают качество, удобство и актуальные тенденции, модели, которые прослужат не один сезон и будут отвечать множеству задач в вашем гардеробе. А кроме того, в производстве этой обуви используются современные технологии повышенной комфортности - это обувь повышенной комфортности в модном исполнении.



5 моделей базового обувного гардероба:



Туфли с закрытым носом – изящная и при этом комфортная обувь один из must-have летнего сезона. Модели универсальных цветов, таких как черный, серый, бежевый сочетаются с любым стилем, от романтического до спорт-элегант, и уместны практически везде.





Босоножки на каблуке – в летней обувной базе не обойтись без открытых босоножек, можно, конечно, выбрать модель на шпильке, но если вы ведете активный образ жизни и ваш день полон разноплановых задач, выбирайте модель на устойчивом каблуке средней высоты.



Мюли – еще одна модель, которая никогда не будет лишней в летнем гардеробе, а в последние сезоны еще ставшая трендом. Легкие, невероятно удобные и очень летние, они прекрасно впишутся в пляжный образ или стиль кэжуал.



Сандалии на тракторной подошве – эта обувь просто летняя палочка-выручалочка, она максимально практична и необходима в любом гардеробе. Благодаря устойчивости и хорошей посадке, в такой обуви можно ходить целый день, не боясь усталости.



Мокасины – одна из самых удобный и всегда модных моделей обуви для всех возрастов. По комфорту они приближаются к спортивной обуви, но выглядят более формально, поэтому легко комбинируются с одеждой всех стилей. При этом они легкие и комфортные и практически не ощущаются на ногах.



Tamaris делают акцент на актуальность моделей, их оригинальное исполнение и последние веяния моды. Однако, несмотря на модную направленность, как мы уже говорили, это обувь повышенной комфортности. При этом каждая коллекция бренда – это целый мир обуви, где вы можете найти туфли на все случаи жизни, от классических или экстравагантных моделей на высоких каблуках для торжественных выходов до моделей в стиле спорт-элегант, расчитанных на многочасовые прогулки. Комбинируя модели из трех основных линий Tamaris: Classic, Trendy и Activ вы сможете составить полный базовый гардероб обуви.



Сегодня в Израиле вы можете приобрести обувь бренда Tamaris в 12 магазинах.



Узнать, где находится ближайший к вам филиал можно по телефону 052-5080809



Флагманский магазин "Shoes 24" находится по адресу Дерех ха-Ям 3, Хайфа.



https://www.shoes24.co.il/







