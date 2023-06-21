



Intel потратит $33 млрд на производство микросхем в Германии

Американская корпорация Intel (INTC.O) вложит 30 миллиардов евро ($33 миллиарда) на строительство двух заводов по производству микросхем в Магдебурге в рамках своего расширения в Европе.



Таким образом сделка с канцлером Олафом Шольцем стала крупнейшей иностранной инвестицией Германии, сообщает Reuters.



По словам источника, знакомого с ситуацией, Берлин согласовал с американским производителем микросхем субсидии на сумму почти 10 миллиардов евро.



Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сказал, что он благодарен правительству и земле Саксония-Анхальт, где расположен Магдебург, за "реализацию концепции динамичной, устойчивой, передовой полупроводниковой промышленности в Германии и ЕС".



Под руководством Гелсингера Intel инвестировала миллиарды в строительство заводов на трех континентах, чтобы восстановить свое господство в производстве микросхем и лучше конкурировать с AMD (AMD.O), Nvidia (NVDA.O) и Samsung (005930.KS).



"Соглашение является важным шагом для Германии как высокотехнологичного производства, так и для нашей устойчивости", - заявил Шольц, добавив, что "благодаря этим инвестициям мы технологически догоняем лучших в мире и расширяем собственные возможности для развития экосистемы и производства микрочипов".



Сделка с Германией стала третьей крупной инвестицией Intel за несколько последних дней. 16 июня компания обнародовала планы по строительству завода по производству чипов стоимостью $4,6 млрд в Польше, еще одном члене ЕС, а 18 июня Израиль заявил, что Intel потратит $25 млрд на строительство завода в стране.



По прогнозам McKinsey, к 2030 году производство полупроводников во всем мире превратится в отрасль с оборотом в триллион долларов, увеличившись с $600 миллиардов в 2021 году.



Отмечается, что США и Европа пытаются заманить крупных промышленных игроков с помощью сочетания государственных субсидий и благоприятного законодательства, а Германия обеспокоена тем, что потеряет привлекательность как место для инвестиций.



Правительство в Берлине инвестирует миллиарды евро в субсидии, чтобы привлечь технологические компании, на фоне растущей тревоги по поводу хрупкости цепочки поставок и зависимости от Южной Кореи и Тайваня в отношении чипов.



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