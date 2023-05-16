



FUN ART Gallery приглашает на АРТ ШАБАТ.

Каждую субботу в известной FUN ART GALLERY, расположенной в Хацрот Яффо - АРТ ШАБАТ.



Новый проект творческого объединения FUN ART COMMUNITY Арт Шабат – это не просто ярмарка и не только ярмарка.



Это еще и Арт Шоу.



Арт-шоу «жизнь как искусство»



Идея шоу в том, чтобы показать, что искусство - это не только некие особенные специально созданные предметы и картины, а самые обычные вещи тоже могут стать искусством, если к нему прикасаются любящие руки Мастера. Любые предметы, которые выберут художники. Одежда. Обувь. Сумки. Небольшие предметы мебели (стулья, тумбочки,). Посуда. Детские игрушки. Все то, что окружает нас в повседневной жизни. И наблюдать за таким процессом всегда интересно.



В наше время бесконечного стресса и напряженности творчество как терапия души. Возвращение гармонии, отдых, вдохновение. И у всех приходящих на Арт Шабат тоже будет возможность попробовать создать свое произведение искусства или просто прикоснуться к процессу творчества.



Ну и конечно, неотъемлемая часть АРТ ШАБАТА - СУББОТНЯЯ ЯРМАРКА.



На которой можно познакомиться и пообщаться с мастерами, посмотреть и приобрести уникальные авторские изделия – украшения, изделия для дома, стекло, керамику, светильники, игрушки и многое другое.



FUN ART GALLERY – Галерея, которая представляет многих современных художников и мастеров прикладных искусств. Здесь постоянно проходят выставки, фестивали, творческие встречи, мастер-классы. В Галерее всегда можно найти уникальные подарки или же просто побродить по залам и комнатам, наслаждаясь атмосферой творчества.



Каждую субботу с 12.00 до 19.00 Дерех Саламе 2, Яффо.



