



FitFlop: новая коллекция модной биомеханической обуви, улучающей качество жизни

Накануне праздника Рош а-Шана FitFlop, который называют обувью будущего, представил в Израиле новую коллекцию. Сделанные из качественной кожи, хлопка, эластичного трикотажа и новых экологических материалов сникеры, мюли, клоги, ботинки и кроссовки выглядят футуристично и гиперактуально. Но главное в этой обуви – технологии будущего.

FitFlop в именах и фактах

Как возникала идея обуви FitFlop?

Как FitFlop улучшает качество жизни?

Можно подробнее про эту технологию?

А кто дизайнеры бренда?

Где можно купить «фитфлопы»?

FitFlop - "первая модная обувь, улучшающая качество жизни" - удостоена сертификата-печати "Медицинской ассоциации врачей-ортопедов США", бренд получал титул "Лучшего обувного бренда года", а основательница бренда Марсия Килгор водит в «Power 100» американского издания Footwear News.Обувь разработана физиологами и специалистами в области биомеханики Лондонского университета совместно с фитнес-тренерами и известными модными дизайнерами.Дженнифер Лопес, Хайди Клум, Хелена Бонем Картер, Брук Шилдс, Джулианна Мур, Челси Клинтон и другие знаменитости, знающие толк в стиле и в моде, носят обувь FitFlop и пропагандируют ее.Эту идею подала природа. FitFlop относится к особой категории «неустойчивой» обуви, задача которой - создание эффекта ходьбы босиком по земле. Необходимость в этом возникла после того, как в результате многочисленных научных исследований было доказанно, что некоторые мышцы со временем атрофируются, так как традиционная обувь фиксирует ногу при ходьбе. А «неустойчивая» обувь создает эффект ходьбы по мягкой или неровной поверхности, такой как трава или морской песок. В процессе такого вида ходьбы задействованы очень многие группы мышц, мышцы ног реагируют намного быстрее и в течение более длительного периода, что напрягает, и тем самым тренирует эти мышцы.Исследования Солфордского университета показали, что при ходьбе в биомеханических FitFlop появляется комплексная нагрузка на мышцы, которые "недополучают" нагрузку при ходьбе в обычной обуви, при этом, мышцы, которые работают всегда – отдыхают. Так происходит разгрузка мышц, так снимается обычное напряжение с опорно-двигательного аппарата. Можно сказать, что, когда вы ходите в FitFlop, вы отдыхаете и расслабляетесь.Технология обуви-тренажера FitFlop основана на подошве, состоящей из 3-х зон разной степени плотности. Очень плотная пятка, которая является амортизатором для всего тела при ходьбе, смягчая удары и заботясь о позвоночнике и суставах. Средней жесткости поверхность в области пальцев, которая облегчает продвижение и быстрое отталкивание. Центральная часть обуви мягкая и менее устойчивая, что тонизирует различные группы мышц для поддержания равновесия и становится как бы тренажером для ног.Бренд сотрудничает с восходящими и признанными звездами дизайна по всему миру, поддерживает молодых дизайнеров и открыт к смелым идеям. Каждая коллекция бренда – это десятки дизайнерских идей. Среди них – сотрудничество с молодым лондонским дизайнером Yinka Ilori, в результате чего появилась сумасшедше цветная коллекция слайдов, и с международной звездой дизайна Роном Арадом, который создал концептуальные модели, вдохновленные застежкой-молнией, и многие другие.В Израиле приобрести оригинальную обувь FitFlop можно в торговых сетях "Originals", "а-Лев а-Кахоль", а также в модных бутиках по всей стране.