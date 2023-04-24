Эгед готовится к празднику: транспорт ко Дню Независимости и парки для пикников
День Независимости - один из самых ярких праздников для израильтян, но в этом году он будет особенным! В этом году страна отмечает особую дату - юбилейные 75 лет! Специально к широкому празднованию “Эгед” планирует усиленную работу общественного транспорта.
- В канун Дня Независимости, "Эгед" увеличит число рейсов, направляющихся в места празднования. Ночные маршруты будут функционировать в полном объеме.
- В День независимости, в четверг, 26 апреля 2023 года, движение междугородних маршрутов будет усилено. Эгед будет следить за просьбами пассажиров и в случае необходимости предоставит дополнительные маршруты.
По традиции, многие израильтяне отправляются в этот день на природу на пикники или барбекю. Мы публикуем для вас список мест в самых живописных уголках страны, куда вы можете добраться автобусами Эгед (обратите внимание: не во всех этих местах можно готовить на открытом огне, пожалуйста, побеспокойтесь об этом заранее - уточните возможность баребекю для каждого конкретного места самостоятельно):
В Тель-Авиве
- Парк Яркон - маршруты Эгед №71, №171, №193, №271, №274;
- Парк "Абраша" - маршруты Эгед №88, №83;
В Иерусалиме
- Ботанический сад в Иерусалиме - маршруты Эгед №9, №17, №19;
- Парк роз Уол - маршруты Эгед №7, №14, №35, №66, №66а;
- аелет Хаас Променад - маршруты Эгед №7, №12;
В Хайфе
- Бахайские сады - маршруты Эгед №136, №31, №12, №37а, №37, №136;
- Национальный парк у горы Кармель - №37а;
В Эйлате
- Природный заповедник "Коралловый пляж" - маршруты Эгед №30, №15;
- Красный каньон - маршруты Эгед №92, №392;
В Тверии
- Национальный парк Курси - маршруты Эгед №434;
- Национальный парк Хамат - маршруты Эгед №434, №442, №541, №505;
- Национальный парк Тель-Хацор - маршруты Эгед №542, №505.
Накануне поездки мы рекомендуем сверить информацию с той, что представлена на официальных сайтах указанных мест. Эгед не несет ответственности за изменения в расписании и условиях посещения данных мест.
Проверить точное время поездки, проложить собственный маршрут, узнать стоимость билета и время в пути вы можете на сайте Эгед по ссылке: https://mslworld.egged.co.il/?language=en&state=#/search