



Эгед готовится к празднику: транспорт ко Дню Независимости и парки для пикников





День Независимости - один из самых ярких праздников для израильтян, но в этом году он будет особенным! В этом году страна отмечает особую дату - юбилейные 75 лет! Специально к широкому празднованию “Эгед” планирует усиленную работу общественного транспорта.



В канун Дня Независимости, "Эгед" увеличит число рейсов, направляющихся в места празднования. Ночные маршруты будут функционировать в полном объеме. В День независимости, в четверг, 26 апреля 2023 года, движение междугородних маршрутов будет усилено. Эгед будет следить за просьбами пассажиров и в случае необходимости предоставит дополнительные маршруты.

Парк Яркон - маршруты Эгед №71, №171, №193, №271, №274; Парк "Абраша" - маршруты Эгед №88, №83;

Ботанический сад в Иерусалиме - маршруты Эгед №9, №17, №19; Парк роз Уол - маршруты Эгед №7, №14, №35, №66, №66а; аелет Хаас Променад - маршруты Эгед №7, №12;

Бахайские сады - маршруты Эгед №136, №31, №12, №37а, №37, №136; Национальный парк у горы Кармель - №37а;

Природный заповедник "Коралловый пляж" - маршруты Эгед №30, №15; Красный каньон - маршруты Эгед №92, №392;

Национальный парк Курси - маршруты Эгед №434; Национальный парк Хамат - маршруты Эгед №434, №442, №541, №505; Национальный парк Тель-Хацор - маршруты Эгед №542, №505.