



Отборные деликатесы, черная и красная икра – специально к Новому году в CANCUN

Дни летят - а скоро Новый год. Праздник, когда стол должен быть переполнен вкусными блюдами и всевозможными деликатесами. Самая качественная черная и красная икра в Израиле продается в магазинах Канкун. Только здесь эксклюзивно представлена ​​черная икра Kaluga Queen, которая считается одной из самых качественных и вкусных на мировом рынке.



Ей отдают предпочтение многие известные мишленовские рестораны во всем мире, что доказывает ее превосходные вкусовые качества. В магазинах Cancun вы можете приобрести черную икру Kaluga Queen в упаковках по 100 и 250 г







Калуга - это рыба из семейства осетровых. Ферма, на которой разводят эту рыбу для икры Kaluga Queen, расположена на берегу экологически чистого пресноводного озера.



Икра от рыбы, выращенной на ферме Kaluga Queen, отличается исключительными питательными и вкусовыми качествами и соответствует самым высоким стандартам. Поэтому поставить ее на новогодний стол или принести в подарок на празднование к друзьям или родственникам так престижно.



Многолетняя традиция празднования Нового года диктует свои правила в выборе меню и требует, чтобы на столе обязательно были закуски с черной и красной икрой.



Cancun - сеть деликатесных магазинов с самым широким ассортиментом этих продуктов в Израиле. Некоторые редкие и ценные продукты можно найти только здесь. Но самое главное: вам не придется ездить за устрицами и черной икрой в один магазин, за мраморным мясом, языком молодого теленка и салатом оливье с морепродуктами - в другой, а за фуагра, ножками на холодец и хорошим французским вином в третий. Все самое вкусное вы найдете в одном магазине - в каждом из филиалов сети Cancun.



Вот уже много лет сеть является одним из ведущих израильских поставщиков деликатесов и продуктов гурме со всего мира. Здесь представлен самый широкий выбор морепродуктов в стране: вы найдете здесь не только креветки различных сортов и размеров, но и живых лобстеров, устриц, раков, мидий, морских гребешков, угрей, красную и черную икру и рыбу самых разных видов.

Сыры на любой вкус

Ришон ле-Цион, ул. Ялдей-Тегеран, 10 , тел. 03-5055588 Часы работы: вс. Выходной, пн. – ср. с 9.00 до 20.00, чт. с 9.00 до 21.00, пт. с 8.30 до 17.00, сб. с 9.00 до 20.00.

, тел. 03-5055588 Часы работы: вс. Выходной, пн. – ср. с 9.00 до 20.00, чт. с 9.00 до 21.00, пт. с 8.30 до 17.00, сб. с 9.00 до 20.00. Ашдод, ул. Ха-Оргим, 19 , тел. 08-6677699 Часы работы: вс. Выходной, пн. – чт. с 09.00 до 20.00, пт. с 8.30 до 16.00, сб. с 8.30 до 18.00.

, тел. 08-6677699 Часы работы: вс. Выходной, пн. – чт. с 09.00 до 20.00, пт. с 8.30 до 16.00, сб. с 8.30 до 18.00. Модиин, шд. Ха-Микцоот, 18 ("Ишпро-центр"), тел. 08-6164040 Часы работы: вс. Выходной, пн. – ср. с 9.00 до 20.00, чт. с 8.30 до 21.00, пт. с 8.00 до 16.00, сб. с 9.00 до 20.00.