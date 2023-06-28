



Что такое арт-фэшн и нужен ли он вам?

Высокое искусство вот уже 100 лет снова и снова так или иначе выходит на модные подиумы в рамках показов от кутюр и коллекций прет-а-порте. Впрочем, мода и сама по себе вполне достойна называться искусством, поэтому не удивительно, что кутюрье черпают вдохновение в мировых шедеврах, сотрудничают с музеями и ныне здравствующими художниками.



Нанесение арт-принтов на одежду, обувь и аксессуары превращают обычную вещь в уникальную, почти не повышая ее стоимость.



Одними из самых ярких примеров такого успешного сотрудничества стоит назвать коллекцию Эльзы Скиапарелли от 1930 года с с элементами полотен Сальвадора Дали, центральным совместным творением которой стало платье из органзы с изображением лобстера; знаменитую коллекцию Yves Saint Laurent от 1965 с графикой Пита Мондриана в виде крупных цветных блоков, с помощью которой модный дом значительно расширил и омолодил свою аудиторию; яркую коллекцию Донателлы Версачи от 1991 года с принатми Мэрилин Монро и Джеймса Дина работы Энди Уорхола, кстати, в 2017 дом Версачи вновь обратился к творчеству Уорхола. В том же 2017 Louis Vuitton выпустил нашумевшую коллекцию сумок с репродукциями полотен Да Винчи, Тициана, Ван Гога и Рубенса, коллекция оказалась настолько успешной, что ее расширили, выпустив аксессуары с полотнами Моне, Мане, Гогена, Тернера и Буше.



Новым и интересным вариантом фэшн-арт стала коллекция сумок бренда «Werf», которые освежили свои стильные и универсальные сумки фрагментами работы Казимира Малевича «Живописные массы в движении». Это полотно, созданное в супрематический период творчества художника, изображает пересекающие друг друга динамические сопряжения окрашенных геометрических фигур, у картины нет верха и низа, нет сюжета, ведь она олицетворяет бесконечность Вселенной.



Элегантная миниатюрная сумка Shell может похвастаться значительной вместимостью благодаря трем внешним и четырём внутренним кармашкам, а также потайному отделению для пропуска или проездного. Можно просто поднести сумку в валидатору, ведь натуральная кожа не препятствует магнитным волнам. Эта сумка покорит ваше сердце очаровательным брелоком в форме рыбки.



Компактный и удобный кошелек Zipper с надежной металлической молнией, двумя отделениями для купюр, карманом на кнопке для монет, удобными отделениями для карт и парой потайных кармашков.



Стильный и прочный рюкзак Dolphin никогда не потеряет форму и выдержит довольно серьезную нагрузку благодаря плотному каркасу и укреплённому донышку, позволит надежно разместить все необходимые вещи благодаря четырем внутренним и четырем внешним карманам, карабину для ключей, держателю для бутылки с водой и фиксатору для канцелярии. Ну и конечно милая деталь – брелок-рыбка!



Система хранения Smart из натуральной кожи – это буквально «3 в 1». Этот аксессуар можно использовать как обложку для паспорта, как систему хранения водительских документов и как кошелек. У вас будет отделение для паспорта, 2 отсека для пластиковых карт и 2 кармана побольше для документов на автомобиль или купюр.



Laguna – это не просто сумка, это сразу два аксессуара в одном!



Внутри классической вместительной сумки тоут крепится стильный клатч Breeze, он же органайзер для мелочей, который можно отстегнуть и носить отдельно в руках или на плече. Лагуна – идеальная сумка на каждый день, т.к. она всегда держит форму, обладает крепкими удобными ремешками и способна вместить даже ноутбук с диагональю до 14'.

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Дополните свой образ стильным аксессуаром от бренда «Werf» с фрагментом произведения одного из самых известных и в то же время загадочных деятелей искусства своего времени – Каземира Малевича, это сделает ваш образ глубже и элегантней.

