Что нужно знать о промокодах букмекерских контор
Промокоды используют практически все букмекеры. Это кодовое слово или комбинация из букв и цифр, которую вводят в регистрационной форме или в личном кабинете. Главный плюс промокодов — простота использования. При этом важно разобраться с особенностями акции, и если есть какие-то вопросы — лучше задать их техподдержке букмекерской конторы.
Если вы хотите узнать, какие букмекеры занимают лидирующие позиции на сегодня, посмотрите топ БК мира. Акции с промокодами предлагают многие компании из этого списка.
Виды промокодовЧаще всего встречается один из трёх вариантов:
- Бонус при регистрации. Код вводится в специальное поле, которое есть в форме регистрации, или открывается по клику. В этом случае букмекеры предлагают бонус на первый депозит, фрибет или кеш-бонус. Намного реже встречается бездепозитный бонус.
- Промокод в честь спортивного события или праздника. Такие акции приурочены к крупным турнирам, юбилейным датам БК и т.д. В качестве бонуса предлагаются повышенные коэффициенты, увеличенный кешбэк, бесплатная ставка или что-то ещё. В этом случае есть определённые условия, которых нужно придерживаться, чтобы воспользоваться бонусом.
- Реферальные программы. Их используют для того, чтобы у зарегистрированных пользователей был стимул привлекать знакомых. Беттор генерирует промокод в личном кабинете и передаёт его всем, кто хочет зарегистрироваться. Новые пользователи указывают код при регистрации и получают бонус. А пригласившему будет начисляться кешбэк со ставок приглашённого.
Быстрая и отложенная выгодаПромокоды различают и по этому аспекту, тут всё просто:
- С быстрой выгодой. Человек получает бонус сразу после активации промокода. Это может быть страховка ставки, бонус за первое пополнение счёта, фрибет и т.д.
- С отложенной выгодой. В этом случае промокод действует на определённое событие, матч или бой. Чаще всего это повышенные коэффициенты, участие в розыгрышах призов. Этот вариант доступен как для зарегистрированных, так и для новых клиентов.