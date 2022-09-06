



Что нужно знать о промокодах букмекерских контор

Промокоды используют практически все букмекеры. Это кодовое слово или комбинация из букв и цифр, которую вводят в регистрационной форме или в личном кабинете. Главный плюс промокодов — простота использования. При этом важно разобраться с особенностями акции, и если есть какие-то вопросы — лучше задать их техподдержке букмекерской конторы.



Если вы хотите узнать, какие букмекеры занимают лидирующие позиции на сегодня, посмотрите топ БК мира. Акции с промокодами предлагают многие компании из этого списка.

Виды промокодов

Бонус при регистрации. Код вводится в специальное поле, которое есть в форме регистрации, или открывается по клику. В этом случае букмекеры предлагают бонус на первый депозит, фрибет или кеш-бонус. Намного реже встречается бездепозитный бонус.

Код вводится в специальное поле, которое есть в форме регистрации, или открывается по клику. В этом случае букмекеры предлагают бонус на первый депозит, фрибет или кеш-бонус. Намного реже встречается бездепозитный бонус. Промокод в честь спортивного события или праздника. Такие акции приурочены к крупным турнирам, юбилейным датам БК и т.д. В качестве бонуса предлагаются повышенные коэффициенты, увеличенный кешбэк, бесплатная ставка или что-то ещё. В этом случае есть определённые условия, которых нужно придерживаться, чтобы воспользоваться бонусом.

Такие акции приурочены к крупным турнирам, юбилейным датам БК и т.д. В качестве бонуса предлагаются повышенные коэффициенты, увеличенный кешбэк, бесплатная ставка или что-то ещё. В этом случае есть определённые условия, которых нужно придерживаться, чтобы воспользоваться бонусом. Реферальные программы. Их используют для того, чтобы у зарегистрированных пользователей был стимул привлекать знакомых. Беттор генерирует промокод в личном кабинете и передаёт его всем, кто хочет зарегистрироваться. Новые пользователи указывают код при регистрации и получают бонус. А пригласившему будет начисляться кешбэк со ставок приглашённого.

Быстрая и отложенная выгода

С быстрой выгодой. Человек получает бонус сразу после активации промокода. Это может быть страховка ставки, бонус за первое пополнение счёта, фрибет и т.д.

Человек получает бонус сразу после активации промокода. Это может быть страховка ставки, бонус за первое пополнение счёта, фрибет и т.д. С отложенной выгодой. В этом случае промокод действует на определённое событие, матч или бой. Чаще всего это повышенные коэффициенты, участие в розыгрышах призов. Этот вариант доступен как для зарегистрированных, так и для новых клиентов.

Где можно найти промокоды?

Чаще всего встречается один из трёх вариантов:Промокоды различают и по этому аспекту, тут всё просто:Проще и удобнее всего посмотреть специальную страницу на сайте «Легалбет», где собраны все актуальные промокоды. Второй вариант — телевизионная реклама или информация на сайте букмекера. Третий — рассылки в мессенджерах или по электронной почте, но это решение подходит только для зарегистрированных пользователей.