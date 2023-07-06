



Большая летняя распродажа на сайте WeShoes – самые горячие скидки сезона!

Чем бы вам хотелось заняться в жаркие летние месяцы – давайте помечтаем: может, полететь за границу, отправиться в поход на природу или пойти с ребенком в парк, позагорать на море или оттянуться на дискотеке? Для любого классного времяпрепровождения вы найдете идеальные обувь и сумку в сети WeShoes. А до 9 июля включительно на сайте сети проходит Summer Sale – модные обувь и сумки по самым приятным скидкам сезона.



И если вашему ребенку скоро в школу – школьные сумки и обувь тоже ищите здесь, чтобы получить от ребенка искреннюю благодарность за понимание трендов.



Бренд сумок Doughnut специализируется именно на рюкзаках, поэтому к каждому учебному году показывает что-то занимательное. В этом учебном сезоне школьные модели как всегда комфортны, водонепроницаемы, а о качестве тканей можно даже не упоминать, как и о соответствии новейшим модным течениям. Бренд лондонских веганских сумок ROKA появился в Израиле только в этом сезоне. Все сумки ROKA - унисекс, они легкие, прочные и веганские, в их производстве не используется кожа.



Французские рюкзаки Delsey созданы не только для комфорта, но и для наслаждения истинно французским шиком. А иконические шведские рюкзаки Kanken давно стали предметом желания для всех подростков мира и не только для них.



Ну а мамы будут без ума от ярких сумок Desigual, которые созданы знаменитым испанским брендом для того, чтобы сделать мир веселее и счастливее.

Одним из брендов-трендсеттеров в моде на обувь в этом сезоне вновь стал Crocs, представив коллекцию еще более мягких и легких кроксов в модных фасонах и расцветках, позволяющих выразить себя ясно и полностью.



У веганского бренда Natural World модели раскрашены в трендовые цвета, а два культовых силуэта и фирменный фруктовый аромат обуви узнает из тысячи каждая модница.



Moses - бело-голубой бренд обуви, "заточенный" под израильский климат и национальный характер. Его идея - "свободная обувь для свободных людей" – в этом сезоне в десятках броских цветов.



Израильские марки яркой обуви для детей Magma и Candy разработали сандалии с уникальной технологией, заботящейся о детской ножке в израильском климате.



Акция – в соответствии с уставом, скидки не дублируются и не распространяются на модели outlet.



Сегодня сеть WeShoes представляет более 40 международных брендов, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Lemon Jelly, Desigual, Cobian,



Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие. WeShoes имеет 84 филиала по всей стране. Также покупки можно совершать в интернет-магазине.