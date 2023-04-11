



Алкоголь, курение, наркомания и прочие зависимости "превращают жизнь в кошмар"

"Свобода – главная человеческая ценность", - уверен Саша Шварц. Почти полжизни он избавляет людей от различных видов зависимостей, включая тяжелые. Его авторская методика, основанная на теории биоритмов (Biorhythmic Synchronization Treatment), возвращает людям вкус к счастливой и полноценной жизни без допинга.



- Саша, что тебя привело в психологию и конкретно в историю с зависимостями?

- Как и 90% психологов, в психологию меня привел собственный багаж нерешенных проблем из детства. Относительно быстро меня начала интересовать область, связанная с зависимостями и вредными привычками. Параллельно получил специализацию по иглоукалыванию. За плечами остались годы учебы и стажировки в Китае. Возможности китайской медицины манили, и появилась идея соединения двух медицинских школ: европейской и китайской. Каждая со своей стороны занималась проблемами зависимостей. Так появилась моя авторская методика, которая очень быстро доказала свою состоятельность.



- Можешь привести статистику?

- Результативность выросла на десятки процентов. До создания метода на каждые десять случаев четыре были успешными. На сегодняшний день восемь из десяти человек больше не возвращаются к пагубной привычке. Если мы говорим об уникальности человеческой жизни, то это большой скачок и хороший результат по всем статистическим законам.



- Сегодня ты специалист, который помогает избавляться от всех видов зависимостей. А кто был твоим пациентом номер один?

- Отправной точкой стала ситуация с отцом. Он ребенок военного времени, родился в эвакуации, начал курить в 6 лет и продолжал последующие 60. К 66 годам он попал на восьмую операцию, связанную с закупоркой вен, что являлось прямым следствием курения. Ему заменяли сосуды в ногах, пока это было возможным. Требовалось срочно прекратить курить, иначе – ампутация. Но с таким стажем курения и со стойкой психологической и физиологической зависимостью он сам уже не мог бросить. Я взялся за это, как за проект жизни. Мы провели с ним курс, занявший порядка полутора месяцев. Больше папа к курению не возвращался. Успех вдохновил. Я понял, что могу на что-то влиять: кого-то спасти от смерти, а кому-то улучшить качество жизни.



- Для лечения зависимостей сегодня предлагаются различные способы, и многие из них известны: кодирование, детоксикация, лекарства, психотерапия и т. д. А как это работает у тебя? В чем суть и преимущества авторской методики Саши Шварца?

- Метод включает в себя три составные части. Помимо психотерапии и иглоукалывания существует еще работа с биоритмической решеткой. Любая зависимость – это нарушенные биоритмы. У человека, страдающего зависимостью, меняется качество крови и скорость ее притока к сердцу, видоизменяются клетки. Это и есть нарушение биоритма. С целью балансировки биоритмов я использую в терапии препарат для наружного применения (капсула с наклейкой), которая нормализует приток крови и ее качество.



- Об акупунктуре, как она работает?

Акупунктура посылает сигнал в мозговые центры, отвечающие за зависимость.

Представим себе, что человек – это аптека. Внутри на разных полках лежат разные лекарства. Остается понять, какое лекарство тебе нужно и протянуть туда руку. Вот этой рукой является иголка и конкретная точка на теле.



- В чем функция социально-психологической части?

- С нее все и начинается. На первой бесплатной консультации очень важно понять причину, по которой возникла зависимость и определить уровень мотивации клиента. Я работаю только с людьми, заинтересованными себе помочь. Очень существенным аспектом является работа с родственниками клиента. Для них я провожу специальную консультацию, на которой объясняю, что происходит с их близким и предлагаю модели общения в процессе терапии и по ее завершении.



- Прошли два месяца терапии. Что потом?

- Жизнь полна соблазнов, способных спровоцировать срыв. Поэтому курс построен таким образом, что по окончании терапии человек получает сопровождение сроком до трех лет. Я предоставляю телефонное сопровождение 24\7. Звонят в 4 часа ночи, и говорят: "Я стою возле бензозаправки и готов купить..." – в этот момент я остановлю клиента от покупки. Не могу сказать, что этой услугой пользовались очень часто, но она существует и ею всегда можно воспользоваться.



- Чем наполнена твоя жизнь помимо работы?

- Я постоянно занимаюсь саморазвитием. Много читаю, пишу – сейчас заканчиваю книгу, в которую каждый раз хочется еще что-то добавить.

Люблю фотографировать, особенно дикую природу. Это же сродни медитации: ты наблюдаешь, видишь и фиксируешь жизнь, чтобы передать моменты, которые никто не замечает. И еще люблю ощущение экстрима. Спорт – обязательно. С удовольствием провожу время с семьей и друзьями.



- Режим твоей работы, как ты его описал, отнимает много времени и требует больших усилий. Зачем тебе это?

-Я делаю людей свободными! Особенно оцениваешь это, когда видишь, что человек был всего в шаге от того, чтобы "упасть" окончательно. И понимаешь, что, да, он нашел в себе силы прийти и довериться мне. Все, что происходит дальше – это обоюдный процесс: он доверился мне, я ему дал свои опыт и знания. По прошествии лет я встречаю своих клиентов, и они живы-здоровы, создали семьи, у них родились дети, они нашли себе достойную работу - для меня это момент наивысшего удовлетворения.



LAO CENTER, Петах-Тиква



Телефон для записи на консультацию: 0544256408



Facebook: https://www.facebook.com/LaoCenterNoAddiction



Instagram: https://instagram.com/lao_center?igshid=YmMyMTA2M2Y=



*на правах рекламы

