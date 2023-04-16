



Активная и современная: новая спортивная коллекция Crazy Line

Crazy Line представляет новую капсульную коллекцию в стиле sport casual. На этот раз дизайнеров Модного дома вдохновил по-весеннему яркий и жизнеутверждающий зеленый цвет, в сочетании с нейтральными черным и белым.



Мода на удобство, комфорт и модели, дарящие чувство свободы уже давно набирает обороты, а в последнее время достигла своего пика, возможно, именно поэтому спортивные коллекции Crazy Line стали хитами и пользуются большим успехом у израильских покупательниц. Уже несколько сезонов бренд радует своих поклонниц оригинальными коллекциями в стиле sport casual.





В основе новой коллекции разнообразные модели платьев, футболок, брюк, жакетов в черно-зелено-белой гамме, с элегантными графическими принтами. Все предметы в коллекции идеально сочетаются друг с другом. Причем, лаконичные по отдельности, в комбинациях они могут создавать как спокойные, так и громко говорящие образы.



Актуальность и модность одежды во многом определяется тем, насколько она соответствует нуждам реальной жизни. Новая коллекция в стиле sport casual полностью отвечает самым высоким запросам. Ее легкая небрежность и пикантная простота дают чувство молодости, стиля и комфорта в любых обстоятельствах.



Силуэты моделей подчеркнуто простые, комфортные и идеально построены по фигуре. Модели скроены так, чтоб подчеркнуть достоинства женской фигуры и скрыть то, что хочется скрыть, засчет чего все они выигрышно и комплементарно сидят на фигуре: силуэты повторяют линию тела, они мягки и нежны, дарят свободу и раскованность движений. Дышащие, приятные к телу ткани обеспечивают максимальный комфорт в жарком израильском климате.





Подобные вещи - это отличная инвестиция в гардероб, так как стиль спорт-шик не только актуален нынешней весной, но и еще не один сезон останется на пике популярности.



Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.





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