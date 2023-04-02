



27 МАЯ 2023 ГОДА, ИЗРАИЛЬ, КЕЙСАРИЯ, «МАШИНА ВРЕМЕНИ»: У НАС ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

54 года — столько порой и люди не живут, тем более в рок-н-ролле. Что уж говорить о группах, которые по определению неустойчивы. Но «Машина Времени» всегда была исключением из всех правил. Она не останавливалась ни на день более чем за полвека. И в свой пятьдесят четвертый день рождения ветер истории принесет ее в древнеримский амфитеатр в Кейсарии — там и отметим!



Тем более что площадка знакомая: в 2009м группа выступала там в честь сорокалетия, а в 2016 представляла свой альбом «Вы». С тех пор мы пережили два года пандемии, а сейчас переживаем вещи и похуже. Но «машинисты» по-прежнему рулят сквозь время и пространство. Как и 40-50 лет назад, их любят и ненавидят, но не остаются равнодушными, а они продолжают сочинять песни и выступать по всей планете.



В этот раз «МВ» отметит праздник концертной программой "Лучшие песни": композиции с недавнего альбома «В метре» плюс вся классика за 50 лет с лишним. И что-то совсем новое! Но совершенно точно будут и «Поворот», и «За тех, кто в море», и «Марионетки», и «Однажды мир прогнется под нас»… Зачем перечислять, все всё знают — мы на этом выросли.



Под видеошоу на экранах всё это для вас исполнят Андрей Макаревич (вокал, гитара, клавишные), Александр Кутиков (вокал, бас-гитара), Валерий Ефремов (барабаны), а также Игорь Хомич (гитара), Александр Лёвочкин (клавишные, бэк-вокал), Александр Дитковский (труба, бэк-вокал, тамбурин, мелодика) и Кирилл Ипатов (перкуссия).



В добрый час!



Организатор: Bard Productions



27.05.2023, Кейсария, римский амфитеатр



Билеты: https://biletru.co.il/events/mashina-vremeni-v-keysarii/



*на правах рекламы

