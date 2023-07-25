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Забастовка актеров: состоится ли Венецианский кинофестиваль
25.07.2023 19:39 Алина Груднева

Забастовка актеров: состоится ли Венецианский кинофестиваль

Забастовка голливудских актеров не повлияет на Венецианский кинофестиваль, который состоится в период с 30 августа по 9 сентября.

По данным Variety, информацию об этом подтвердил художественный руководитель мероприятия Альберто Барбера.

"Прошедшая неделя была неспокойной из-за забастовки актеров, которая в сочетании с забастовкой сценаристов застала нас всех врасплох", — отметил он.

По словам Барбера, забастовка голливудских актеров действительно сильно повлияло на индустрию кино. Несмотря на то, что Венецианский кинофестиваль состоится, актеры, являющиеся членами SAG-AFTRA, не будут на нем присутствовать.
 

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