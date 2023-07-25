



Забастовка актеров: состоится ли Венецианский кинофестиваль

Забастовка голливудских актеров не повлияет на Венецианский кинофестиваль, который состоится в период с 30 августа по 9 сентября.



По данным Variety, информацию об этом подтвердил художественный руководитель мероприятия Альберто Барбера.



"Прошедшая неделя была неспокойной из-за забастовки актеров, которая в сочетании с забастовкой сценаристов застала нас всех врасплох", — отметил он.



По словам Барбера, забастовка голливудских актеров действительно сильно повлияло на индустрию кино. Несмотря на то, что Венецианский кинофестиваль состоится, актеры, являющиеся членами SAG-AFTRA, не будут на нем присутствовать.

