



Выдающееся произведение: Премьера “Оппенгеймера” бьет мировые рекорды

21 июля состоялась мировая премьера “Оппенгеймера” – нового фильма Кристофера Нолана, режиссера таких проектов, как “Интерстеллар”, “Начало” и трилогия о Бэтмене с Кристианом Бэйлом.



Новинка рассказывает историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.



Судя по всему, картину с бюджетом в $ 100 млн ждет большой успех – первые зрители называют ленту выдающимся произведением кинематографа. Так, “Оппенгеймер» получил рейтинг “A” по итогам опросов зрителей после просмотра (выше только “A+”).



Также картина получает высокие оценки на других агрегаторах. Так, на самом крупном сайте о кино, IMDb, средняя оценка фильма от зрителей составляет 8,9/10 – это чуть меньше рейтинга культового “Тёмного рыцаря”. На “Кинопоиске” зрители выставили оценку в 8,8/10 – сейчас это самый высокооцененный фильм режиссёра на портале.