



Variety проведет в Голливуде саммит, посвященный борьбе с антисемитизмом

Журнал Variety организовал в Голливуде с участием звезд саммит, посвященный борьбе с антисемитизмом.



По данным газеты JTA, со вступительной речью 18 октября выступит актер, продюсер и президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.



Дискуссии на саммите будут охватывать самые разнообразные темы - от истории евреев в Голливуде до борьбы с антисемитизмом посредством комедии и социальных сетей.



"Причина, по которой мы решили заняться чем-то такого масштаба, проста, но жизненно важна. Мы хотели поощрять откровенные дискуссии об антисемитизме, его позорном распространении в современную эпоху. Мы надеемся объединить людей, чтобы добиться перемен", - сказала Клаудия Эллер.



В мероприятиях примут участие голливудские актеры и телепродюсеры, которые расскажут о своем личном опыте борьбы с антисемитизмом.